Dodik "objašnjavao" kako je Njemačka zbog povećanja cijena nakon koronavirusa odustala od projekata u RS

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da je RS stabilna, da izmiruje svoje obaveze i da će nastaviti to da radi, ističući da ona ne može finansijski propasti kao što tvrdi opozicija i da to potvrđuju podaci renomiranih rejting organizacija.

On je istakao da su i predviđanja renomiranih rejting organizacija, koja su objavljena danas, potvrdila da RS ima status "B plus" stabilno, te da će 2024. i 2025. godine imati snažan rast domaćeg proizvoda.

- Kako lider PDP-a Branislav Borenović, koji je ekonomista, to nije znao da pročita - rekao je Dodik za RTRS.

Makroekonomski pokazatelji

Govoreći o makroekonomskim pokazateljima, Dodik je naveo da je nivo investicija u RS u odnosu na prethodnu godinu povećan za 500 miliona i da sada premašuje 2,4 milijarde, te da RS ima najveći broj zaposlenih ikada.

- RS je od početka pandemije virusa korona odlučila da svi njeni građani, bez obzira na to da li su osigurani ili ne, imaju pravo na cjelovitu zdravstvenu zaštitu i neka neko pokaže koja je to druga država uradila - naglasio je Dodik i dodao da je u to vrijeme dodatno u zdravstveni sistem uloženo više od 1,5 milijardi KM, kako bi ga sačuvali.

Nakon toga se osvrnuo i na neustavnu politiku RS, zbog koje je Njemačka odustala od finansiranja četiri projekta. On smatra da je to samo izgovor.

Otkazan prije godinu

On je kazao kako Njemačka pokušava prikriti nezadovoljstvo od prije nekoliko godina dogovorenom cijenom izvođenja pojedinih radova.

- Dakle, napravljen je ugovor sa njemačkom kompanijom koja je trebalo da transferiše tehnologiju i obezbijedi finansiranje. Za finansiranje je određena Njemačka razvojna banka koja je to pratila kreditno, to je uobičajeno. Međutim, ugovor je potpisan prije korone, a nakon korone je sve bilo daleko skuplje. Nijemci nisu imali finansijski interes jer gube, a nisu mogli ni da prošire ugovor... U nemogućnosti da izvrše posao, našli su ovo rješenje da otkazuju projekat, a otkazali su ga prije godinu dana – rekao je.

Rekao je i da Njemačka nervozna jer se ne ostvaruje njen plan oko rata u Ukrajini, pa strogoću treniraju na RS.