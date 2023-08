Dodik: Ako Bećirović želi da dokaže suverenitet nad cijelom BiH, neka dođe u Banju Luku i provede bilo koju odluku

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je večeras da je BiH "primjer za anitisuverenitet, zemlja pod protektoratom, te da bez RS nema nijedne suverene odluke državnom nivou."



On je rekao da je priča o suverenosti veoma uslovna, te da se pri utvrđivanju nivoa suverenosti mora pratiti šta kažu Ustav i drugi akti, svjetska praksa, kako se grade suverene odluke.

- Da bi se utvrdio nivo suverenosti mora se pratiti taj slijed. Ako nema RS nema nijedne suverene odluke na nivou BiH. Nema je ni u Predsjedništvu BiH, nema je o vojnim pitanjima ako to član Predsjedništva neće, a ako potegne vitalni interes onda o tome odlučuje u krajnjoj instanci Narodna skupština RS, koja poništava odluke Predsjedništva BiH, pa šta je to nego dokaz suvereniteta - rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je istakao da "ako neko ima pravo da konačno odluči o nečemu, onda je to dokaz suvereniteta."

O suverenitetu

- Činjenica je da jedan dio suvereniteta BiH postoji na međunarodnom planu, i kao takav je i predviđen - rekao je Dodik.

On je naglasio da je problem kada se iz Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma citiraju samo one riječi koje nekome odgovaraju.

- Kada iz političkog Sarajeva citiraju Ustav, Dejtonski sporazum onda citiraju samo one riječi koje im odgovaraju. Tako Denis Bećirović kaže "BiH nastavlja da živi ne više kao Republika BiH, već kao BiH" i tu stane, ali je ključno ono što piše poslije toga. A u Ustavu piše "nastavlja da postoji u skladu sa političkim sistemom utvrđenim ovim Ustavom", a taj politički sistem kaže "BiH je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda". Bećirović to nikad neće da kaže, stalno pokušava da izvuče tu priču o BiH, kako je ona suverena itd. Realno gledano, da bi se dokazao njegov suverenitet kao člana Predsjedništva nad čitavom teritorijom BiH, neka dođe u Banju Luku i provede bilo koju svoju odluku. Naravno da neće i ne može, ne može to uraditi ni u Trebinju, ni u Širokom Brijegu. Pitanje koliko može i tamo sa tih svojih 25 posto koje su dobili Bošnjaci da suvereno odlučuju i vladaju s tim - naveo je Dodik.

On je naveo da iz FBiH mogu da galame i skreću pažnju, ali da ne mogu da spriječe aktivnosti koje RS ima u skladu sa Ustavom."

O dijaspori

- Pokušavaju sve vrijeme da putem visokog predstavnika, Ustavnog suda, međunarodnih prijatelja da zagorčaju situaciju oko RS - rekao je Dodik. Rekao je i da je dijaspora organizanovana "u mržnji prema Srbima i RS."

Dodik je rekao da oni "dan i noć rade na tome kako napakovati RS, imaju vrlo razgranatu mrežu, te naveo i primjer stranih novinara koji su nekada bili ratni izvještači koji su ponovo aktivirani da pišu tekstove o BiH."

On je kazao da je "EU prije desetak godina napravila analizu, pa naglo sklonila, o tome ko koliko ima ovlaštenja na evropskom putu, koja su dokaz suvereniteta, a u kojoj je rečeno da RS ima najviše ovlaštenja u BiH za evropska pitanja - 83 posto ovlaštenja za evropska pitanja ima RS, dok je na državnom nivou preostalo 17 posto, te da je on mišljenja da je toliko je BiH suverena u odnosu na RS."

- To im se nije svidjelo pa su pokušali da to sve premjeste na nivo zajedničkih organa i ono što je nadležno i što nije. Sklonili tu analizu, jer im nije odgovarala. FBiH ima manje jer ima kantone. Najmanje ovlaštenja za pitanje BiH ima nivo BiH - zaključio je Dodik.