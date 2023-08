Hasan Jašarević, bivši logoraš sa ubicom Sulejmanovićem oči u oči: "Dao sam mu ćorke"

Hasanu Jašareviću (77) bivšem logorašu cijeli dan ne prestaje zvoniti telefon. Za njegov herojski podvig tokom jučerašnjeg stravičnog zločina u Gradačcu mnogi su čuli. Zovu, kaže nam, sa svih strana i znani i neznani da čuju direktno od njega kako je masovnog ubicu Nermina Sulejmanovića spriječio da nastavi svoj krvavi pohod.



Hrabri Jašarević je mijenjao svog sina Dinu u njihovoj radnji "Ribo-Lovac" u Gradačcu kada je u radnju ušao Sulejmanović.

Dao mu startnu municiju

- Čujem škripu guma, auto se zaustavio pred prodavnicu i mislio sam ide mušterija, kad se pojavi preda mnom on sav krvav, u bermudama, patikama, u krvavim rukama drži pištolj drži i dođe blizu mene. Kaže "Daj mi svu tu municiju od devet milimetara". A ja gledam je li pištolj pravi, jer mi prodajemo i takozvane startne pištolje. Pitam ga koliko, a u sekundi skontam dat ću mu startnu municiju koja je ispred mene. On reče da mu dam sve što imam. Izvadio sam šest kutija, koje je odmah zgrabio, okrenuo se i koliko je žurio jedna kutija mu je ispala kraj vrata - opisuje nam Jašarević susret sa ubicom.

Dok je on izlazio kraj vrata radnje je, kaže nam, stajala njegova starija unuka koja je preko društvenih mreža vidjela šta se desilo.

- U tom trenutku je nju uhvatio strah, panika, a onda sam se i ja pribojao njegove reakcije, radi svojih ukućana, ako skonta da sam mu podvalio "ćorke". Ušli smo u kuću, iznad radnje koju sam zaključao i kontam ako se vrati uzet ću pušku iz sefa i pucat ću mu u ruke. Ne bih ga ubio, ne daj Bože, a pozvali smo i nadležne organe - priča nam on.

Nije poznavao ubicu

Dok mu unuka nije rekla šta se dogodilo, Jašarević nije znao da je Sulejmanović već bio počinio tri ubistva. Čuo je policijske sirene i Hitne pomoći, ali kada mu je upao krvav u radnju s prištoljem, nije trebalo puno razmišljati.

- Znao sam da mogu imati veće posljedice, ali sam rizikovao - dodaje ovaj hrabri čovjek.

Sulejmanović se nije uspio vratiti. S kutijama "ćoraka" nije imao kuda, jer je nedugo poslije lociran, a potom i opkoljen, nakon čega se ubio posljednjim pravim metkom.

Jašarević nije poznavao ubicu, dok nam njegov sin Dino kaže kako ga je „znao iz viđenja po čaršiji“.

- Moj otac je stvarno odigrao herojsku ulogu. U tom trenutku, u takvim okolnostima, kada vam neko krvav i s pištoljem uperenim u vas dođe i traži municiju , on se snašao i sjetio se dati mu "ćorke". Ja to ne bih znao. Rekao bih nemam i vjerovatno bi me upucao - rekao nam Dino, sin Hasana Jašarevića.