Dan nakon krvavog pira Sulejmanovića: Šta su nadležni uradili s onima koji su podržavali monstruma

Dan nakon višestrukog ubistva i samoubistva u Gradačcu i vijesti koje su zgrozile bh. i javnost u cijelom regionu, ali i podsjetile na niz sličnih događaja kada smo ogorčeni očekivali da se nasilju konačno stane u kraj, u javnost se odašilju zbunjujuće informacije.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak još jučer je najavio hapšenja svih korisnika društvenih mreža koji su ubicu Nermina Sulejmanovića podržavali i ohrabrivali tokom njegovog krvavog pohoda po Gradačcu, sinoć im je poručio da je bolje da se sami jave policiji jer će biti locirani i privedeni, a danas je kazao da je jedan broj njih i lišen slobode.

Da li je neko lociran ili nije

- Tužilaštvo vodi istragu. Radi se na lišenju slobode, već imate informaciju da je 30 sinoć bilo lišeno, radi se dalje na lociranju – kazao je Isak danas.

Iz Federalne uprave policije saopćeno je da je Odsjek za cyber kriminal u FUP-u "već započeo aktivnosti koje se odnose na prikupljanje podataka, odnosno evidentiranje osoba koje su na društvenim mrežama podržavali i veličali čin ubistva i ubicu".

- Federalna uprava policije u saradnji s nadležnim tužilaštvom započet će s postupkom lociranja i dokumentovanja svih pojedinaca koji su svojim objavama širili mržnju, podržavali i veličali ubistvo i ubicu i to ne samo na Instagramu već i na svim drugim društvenim mrežama – navodi se u istom saopćenju.

Na kraju dana nije jasno je li neko lociran ili tek treba biti, jesu li korisnici društvenih mreža koji su jučer kroz svoje postove širili mržnju, promovirali nasilje i podržavali ubicu, privedeni i saslušani ili će tek biti. BiH je došla do tačke u kojoj i građani sa protesta u Mostaru, Sarajevu, Gradačcu… poručuju da ovako dalje ne može. Ogorčenje u javnosti ključa zbog činjenice da nam se zločini ponavljaju, da živote gubimo u miru, da godinama pričamo o blagim kaznama, upitnim sudskim odlukama, desetinama hiljada komada legalnog i nelegalnog naoružanja u svakom ormaru i podrumu, kunemo se da nećemo dopustiti, da ćemo promijeniti, a onda sve zaboravimo i ponovo doživimo isto. Najmanje je u ovom trenutku bitno je li i koliko osoba privedeno ili će biti sutra, ali činjenica je da kontradiktorne informacije stižu sa svih adresa, osim sa one sa koje bi trebale – u svakoj istrazi to je isključivo postupajuće tužilaštvo – pa tako samo pojačavaju osjećaj konfuzije i nesigurnosti. Završite posao, pa javnosti kažite šta ste uradili.

Odgovornost na kompletnom društvu

Naravno, odgovornost nije samo na policijskim agencijama, već na kompletnom društvu koje, ako nije do sada, iz slučaja u Gradačcu mora naučiti lekciju. Pravni ekspert Jasminka Džumhur u razgovoru za "Avaz" danas je upozorila da krivično zakonodavstvo mora biti usklađeno sa Istanbulskom konvencijom, a femicid definiran kao zasebno krivično djelo, pa nije jasno hoće li parlamentarci i dalje izbjegavati svoju obavezu da konačno usvoje izmjene krivičnog i zakona o nasilju u porodici. Nasilje u porodici, ali i svako drugo, konačno se mora početi ozbiljnije tretirati i pred sudovima, a povratnici u izvršenju krivičnih djela moraju se strožije kažnjavati. Prijetnje, poticanje na nasilje i promoviranje mržnje i nasilja, čime su preplavljene društvene mreže, moraju se tretirati kao krivična djela, ne mogu prolaziti nekažnjeno ili se završavati izvinjenjima počinitelja.

Tužno izgledaju različiti nivoi vlasti u BiH i kada je u pitanju dan u kojem ćemo se oprostiti od žrtava zločina u Gradačcu. U Gradačcu je proglašena trodnevna žalost, iz Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta najavljuju da će dan žalosti proglasiti na dan dženaze žrtvama, Sarajevo sinoć ispaljuje vatromete, dok FBiH i država po tom pitanju šute. Ako su žrtve zločina u Beogradu zasluživale - a jesu, jer u pitanju su bila djeca i ubistvo koje je kod svih normalnih ljudi izazivalo iste emocije, valjda ni Gradačac ne smije ostati sam u svojoj boli i tišini kojom je obavijen već dva dana. Vikend ne može biti izgovor što Vijeće ministara BiH već nije održalo vanrednu sjednicu na kojoj će takva odluka biti donesena. Uostalom, monstruozan zločin u Gradačcu povod je za vanredne sjednice svih institucija sve dok ne budu poznati svi odgovori na brojna otvorena pitanja, a građani do kraja sigurni da se o svojoj sigurnosti neće morati brinuti sami.