Obilježan Dan sjećanja na fočanske šehide, ubijene i nestale osobe

Na Karlovom mostu u Foči danas je obilježen Dan sjećanja na fočanske šehide, ubijene i nestale osobe.

Zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović, obratio se prisutnima te je govorio o negiranju genocida.

- Genocid je očigledno bio pomno planiran generacijama unazad i obzirom da su Fočaci koji su preživjeli Drugi svjetski rat, u to vrijeme, primijetili zločince i oznake na kapama, danas imamo situaciju da žrtve nepresuđenog genocida u Foči ne poznaju zločince na ulicama, a to se ne bi smjelo dešavati. Moramo da dokumentujemo sve one koji su počinili bilo kakav zločin nad bilo kojom osobom. Neko mora odgovarati – kazao je Mehmedović.

Dodao je da nikada neće odustati od procesuiranja onih koji su počinili zločine.