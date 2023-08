Konaković za "Avaz": Ambasadori ne mogu naštetiti BiH, bolje bi im bilo da vrate fokus

Ambasadori i konzuli BiH iz reda srpskog naroda, njih ukupno 16, objavili su otvoreno pismo podrške predsjedniku RS Miloradu Dodiku. Pismo podrške je objavljeno povodom optužnice koju je protiv njega i v.d. direktora službenog glasnika RS Miloša Lukića podiglo Tužilaštvo BiH.

U pismu, između ostalog navode kako će u zemljama u kojima službuju tamošnjim vlastima "objašnjavati" kako su "mjere protiv rukovodstva RS tiranske", te kako je "Šmit lažni visoki predstavnik".

Istina o svim procesima u BiH

Kako je za portal "Avaza" rekao Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ovo nije ništa novo.

- Ništa što već nismo viđali, a to da ambasadori koje delegira član Predsjedništva iz RS drže poprilično stranu politika iz RS. Ono što u ovom slučaju jeste važno, ništa što bilo koji ambasador u sistemu učini a suprotno je Ustavu BiH, zaštiti njenih institucija, nije nešto što ministarstvo vanjskih poslova ne može lagano promijeniti.

Mi ćemo i dalje koristiti poziciju ministra vanjskih poslova i ministarstva da istinu o BiH promičemo u cijelom civilizovanom svijetu. I koristit ćemo svoje dobre veze koje smo uspostavili u jako kratkom periodu da se istina o svim procesima u BiH zna na vrijeme i da se zna na pravi način, što do sada često nije bio slučaj. Da budem iskren, ne vidim da se to nešto posebno može promijeniti, niti da oni svojim djelovanjem mogu bilo šta naštetiti državi BiH niti ću ja to kao ministar vanjskih poslova dozvoliti - rekao nam je Konaković.

Direktni kontakti sa EU i SAD

Na pitanje hoće li ih pozvati na konsultacije u Ministarstvo vanjskih poslova, Konaković ističe da se ta praksa do sada pokazala besmislenom.

- Ti ljudi ili odbiju doći na konsultacije ili u rijetkim slučajevima kada dođu, ismijavaju ovaj sistem koji im zaista, kada je riječ o Ministarstvu vanjskih poslova ne može ništa. Pored svega toga, mi da bismo njih pozvali na konsultacije moramo platiti troškove njihovog dolaska, smještaja, neke posebne dnevnice, da budem iskren u tome ne vidim neku posebnu logiku.



Još jednom da ponovim, dakle ništa što bilo koji ambasador u sistemu, pokuša nanijetu štetu BiH, to je tako lako popravljivo sad kada mi za kratko vrijeme dolazimo tako lako do sagovornika u najvećim centrima u kojima se donose odluke o BiH. Na tome smo puno radili i sada naravno možemo koristiti tu vrstu komunikacije. Ja lično imam direktne kontakte s većinom ministara vanjskih poslova u zemljama u kojima se donose te važne odluke, naših političkih prijatelja, partnera, posebno unutar Evropske unije, SAD. Ne vidim da iko od ambasadora može naštetiti BiH.

Perspektive BiH

Za kraj, ministar Konaković je poručio da bi ambasadorima bilo bolje da vrate svoj fokus i pažnju na perspektive BiH.

- Naprotiv, bilo bi im bolje da se fokusiraju i da vrate svoj fokus i pažnju na pesrpektive BiH. O tome sam govorio, njihovi pokušaju da pokažu da Šmit (visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt op.a), nije legalno izabran u Ujedinjenim nacijama, dobili su konfirmaciju i pečat, odgovor i pismo iz Ujedinjenih nacija. Pokušaj da se u Vijeću evrope problematizira bilo šta, dobili su također promptno odgovor u kojem su institucije BiH i država neupitne, a u kojima se problematizira ono što politički predstavnici iz RS rade. Dakle, najbolje bi bilo zbog ljudi u cijeloj BiH da se fokusiramo na šanse i prilike koje nam se nude. Ne brinite se, vrlo lako ćemo mi popraviti ukoliko bude neke štete, vrlo lako ćemo iskomunicirati ono što je zaista istina u BiH - zaključio je Konaković.