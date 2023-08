Sukob koji je više unutarstranački nego međustranački: Opoziv Mandića pokazao haos u trojki

Vijećnici u Općini Centar u četvrtak su službeno potvrdili opoziv načelnika Srđana Mandića. Konačnu riječ imat će građani u septembru.

Unutrašnji raskol

Iako je opoziv proveden zahvaljujući, prije svega, Narodu i pravdi Općine Centar, predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković kazao je da nije bio za ovaj opoziv, iako su ga pokrenuli upravo vijećnici njegove stranke.

- Nije tajna da smo unutar NiP-a imali različite stavove po tom pitanju. Skeptik sam da imamo neko dobro rješenje ukoliko dođe do Mandićevog opoziva - kazao je Konaković.

Dodao je da će učiniti sve da trojka ostane stabilna i kompaktna. Ipak, jasno je da su dešavanja u Centru mogući početak kraja u trojki i najava da u ovom savezu, u najboljem slučaju, postoje mnoge turbulencije i sukobljavanja.

Problem je mnogo dublji od samih nesuglasica i drugačijih pogleda između stranaka trojke, jer i unutar ovih stranaka već postoje brojne frakcije i sukobljavanja. Za SDP je svakim danom sve jasnije da je jedan „raštimani orkestar“, s vrlo slabom ili nikakvom hijerarhijom, u kojem različiti funkcioneri provode različite politike, pa tako, primjerice, Denis Bećirović ili Irfan Čengić svojim istupima i potezima nerijetko pokazuju više bliskosti sa SDA nego, recimo, Nerminom Nikšićem ili Vojinom Mijatovićem.

Dvojno rukovodstvo

No, čini se da dešavanja u Centru sada pokazuju da je i po pitanju NiP-a sukob frakcija ne samo produbljen nego i javan. Već mjesecima se špekuliralo da ova stranka zapravo ima dvojno rukovodstvo - na jednoj strani Konakovića, a na drugoj Kemala Ademovića i njegove ljude. Ademović je, navodno, bio vrlo nezadovoljan mnogim potezima i politikama stranke, smatrajući da se previše popušta Našoj stranci i previše liberalno pristupa politikama. Također je bio nezadovoljan mnogim kadrovskim rješenjima, poput dovođenja u stranku tzv. gatačkog klana, tj. Aljoše Čampare i Denisa Zvizdića.

Pokušaj rušenja Srđana Mandića s čela Općine Centar, a koji predvodi upravo Kemalov sin Jasmin Ademović, otvoreno je potkopavanje Elmedina Konakovića, no i jasna demonstracija sile unutar same stranke. Činjenica da se ovo provelo uprkos njegovom protivljenju pokazuje da je Konaković prilično izgubio kontrolu unutar same stranke, a kada se tome doda i evidentni haos u samom SDP-u, te nešto manji, ali ipak postojeći u dosta manjoj Našoj stranci, jasno je da trojka puca po šavovima, ali ne između tri stranke, koliko unutar njih samih.

Građani odlučuju

A na čijoj su strani građani – to će pokazati referendum o opozivu Mandića. Eventualno izglasavanje opoziva bila bi velika pobjeda Ademovića, kao i šamar Našoj stranci te najava političkog okretanja udesno.

A u takvoj konstelaciji odnosa pitanje je koliko bi se trojka mogla održati na okupu do lokalnih izbora naredne godine.