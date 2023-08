Potresne riječi Emira Džinovića, koji je spasio bebu nakon krvavog pira Sulejmanovića: "Izvini Nizama, svi smo zakazali"

Emir Džinović, vlasnik teretane u kojoj je ubica iz Gradačca Nermin Sulejmanović radio kao fitnes trener, a koji je, kako tvrdi, došao na mjesto zločina i spasio Nizaminu bebu, oglasio se na društvenim mrežama.

- Pokušao sam, dao sam sebe, rizikovao život svoj, spašen je mali anđeo. Nizama, drago mi je što sam te poznavao, tvoj osmijeh ću zauvijek pamtiti, tvoj glas u mojoj glavi će odjekivati. Izvini Nizama, svi smo zakazali. Da te Allah u dženet uvede, ženo, kraljice - napisao je on.

Emir se i ranije oglasio nakon zločina u Gradačcu, navodeći da je "spasio bebu koja je bila spuštena na pod u lokvu krvi".

– Da, spasio sam bebu, bila je spuštena na pod u lokvu krvi. Sada je kod mene, na sigurnom. Prizor je bio jeziv. Nesretnu suprugu je isprebijao, bila je neprepoznatljiva. Mi se znamo dugo, on je radio kod mene, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne znam kako je došlo do ovoga – rekao je on.