Nermin Nikšić: Niko ne može garantirati da se ovakve stvari neće ponoviti, ali uradit ću sve da se spriječe

Premijer FBiH Nermin Nikšić oglasio se danas na svom Facebook profilu povodom proglašavanja dana žalosti zbog tragedije koja se desila u Gradačcu.

Osvrnuo se na temu suzbijanja nasilja u porodici, te istakao kako ne želi da komentariše ni današnje glasanje u Vijeću ministara.

- Proglašavanje dana žalosti je zaista najmanje što možemo učiniti u iskrenoj nadi kako nikada više za tako nešto neće biti potrebe. Kao premijer obećavam maksimalno zalaganje u preduzimanju svih mjera koje bi mogle dovesti do suzbijanja nasilja u porodici. U našoj zemlji se, nažalost, tragedije i silom prekinuti ljudski životi koriste za ubiranje jeftinih političkih poena kao i za dokazivanje nacionalne pripadnosti i čega sve ne. Ono čemu smo svjedočili posljednjih dana, politizacija, prozivanja, ubiranje političkih poena na mrtvim ljudima, da ne kažem “vaganje” težine nesreća i vrijednosti života, neću ovom prilikom komentarisati iz poštovanja prema žrtvama - navodi Nikšić i dodaje:

- Također, neću ovom prilikom komentarisati ni današnje glasanje u Vijeću ministara, potpuno uvjeren kako je to svjesno urađeno da bi se pokazalo kako su entiteti iznad države. Igre i igrice nikada, ali nikada neće biti dio moje politike, bez obzira koliko me neki ljudi, čak i dobronamjerni, pokušavali uvjeriti kako je bitna percepcija javnosti. Ako sam nekoga povrijedio time što ništa nisam komentarisao ili što sam čekao hoće li Vijeće ministara usvojiti odluku bez potrebe da se to prebaci na entitetski nivo, iskreno se izvinjavam.

Niko ne može garantirati da se ovakve stvari neće ponoviti, ali vam ja, kao premijer, obećavam da ću uraditi sve što je u mojoj moći da se ovakve tragedije spriječe - navodi premijer FBIH.