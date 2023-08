FUP-ov inspektor Srđan Mićić za "Avaz": Nismo mogli utjecati na to kad će video ubistva biti uklonjen

Monstruozna ubistva koje je u petak počinio pomahnitali bilder Nermin Sulejmanović još potresaju čitavu državu, ali i region. Još to sve prenositi uživo na društvenim mrežama, u najmanju je ruku bolesno.



Interna pravila

Upravo ovo posljednje predmet je polemike već danima. Kako su live video Sulejmanovića kako brutalno likvidira bivšu nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović dok devetomjesečna beba plače, a potom i video u kojem govori o ubistvu dok ide u daljnji krvavi pohod ostali satima dostupni na Instagramu, mnogi se još pitaju.

Zašto nije uklonjen istog trenutka kada su policijski organi saznali za njega, za „Dnevni avaz“ je odgovorio Srđan Mićić, inspektor Odjela za borbu protiv cyber kriminala pri Federalnoj upravi policije.

- U ovakvim situacijama, kada postoji videosnimak, konkretno na društvenoj mreži Instagram, koji je potrebno da se ukloni, šalje se hitni zahtjev toj mreži, koji se razmatra u skladu s njihovim internim pravilima. Predstavnici te kompanije, ovdje govorimo o Meta platformi, u skladu s pravilima korištenja, razmotrit će taj zahtjev i postupit će po njemu. Znači, mi ne možemo uticati na vrijeme koje je potrebno da bi oni uklonili taj sadržaj - naglasio je inspektor Mićić.

Samim tim, pojasnio je, nisu mogli utjecati na to da se video ranije ukloni.

- Radi se o kompaniji koja se nalazi u SAD, moraju se uzeti u obzir vremenska zona, odnosno razlika i sve ostale komponente. Zahtjev jeste hitno upućen i urađeno je sve što je trebalo, međutim, na samo brisanje sadržaja mi nismo mogli uticati - istakao je Mićić.

Krivična djela

O navodima da postoje kopije snimka koje se dijele i drugim društvenim mrežama inspektor je rekao da o tome nemaju nikakve informacije niti da li neko dijeli videe privatno ili javno.

Ovaj odsjek FUP-a učestvovao je u lociranju onih koji su lajkali i pozitivno komentirali snimak ubistva i ubice.

- To prvobitno nije bilo u fokusu naše istrage. Kasnije smo to primijetili, da postoje određeni komentari i još se vrše provjere s ciljem identifikacije lica i da li uopšte postoje elementi krivičnog djela. Još su operativne provjere u toku. Tužilaštvo to cijeni kao posebna krivična djela. Ukoliko oni ocijene da postoje elementi krivičnog djela, mi ćemo postupiti prema tome - zaključio je Mićić.

Naglasio je da su stavili sve resurse Odsjeka za borbu protiv cyber kriminala na raspolaganje MUP-u TK.

Meta: Uklonit ćemo svaki sadržaj

Kompanija Meta, u okviru koje je i društvena mreža Instagram, poduzela je korake da spriječi moguće ponovno dijeljenje kopija videa ubistva Nizame Hećimović iz Gradačca i uklonila naloge počinilaca s Facebooka i Instagrama.

- Duboko smo ožalošćeni zbog stravičnog napada u Bosni, u mislima smo sa žrtvama i njihovim najmilijima. U kontaktu smo s vlastima u Bosni kako bismo pomogli u podršci njihovim istragama. Uklonit ćemo svaki sadržaj koji veliča počinioca ili napad kad god saznamo za to - rekli su iz Mete na upit Radija Slobodna Evropa.