Javio se Fikret Skopljak, tvrdi da ga je Nenad Stevandić u ratu tukao

- Onda su me odveli tamo u garažu jer su sumnjali da imam u autu oružje i počeli su me udarat. Nije sve prikazano, ali Stevandić i Kajkut su bili tu, njih dvojica su me udarali tu. To je isječeno gdje me Stevandić udara. Stevandić je rekao „nemoj pusti ja ću“ i onda su me tamo između auta i zida i gazili – kazao je Skopljak.

Njih dvojica u tom snimku govore jednoj osobi koja je zarobljena da stavi ruke na zid, ali sa tri prsta.