FHMZ: Danas oblačno, u pojedinim dijelovima BiH mogući pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u sjevernim, centralnim i istočnim područjima može pasti i malo kiše ili kratkorajni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 stepena.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnost može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.

Narednih dana moguća kiša

U četvrtak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u zapadnim i istočnim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 35 stepeni.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, u centralnim i istočnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 36 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Zadržat će se povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih za ljetni period, većina populacije trebala bi se osjećati ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana, u poslijepodnevnim satima poželjno je reducirati aktivnosti. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.