Forto: Cilj je povećati broj putnika, to pomaže aerodromima, ali i bh. privredi

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto razgovarao je u Sarajevu sa rukovodstvom aerodroma u Bosni i Hercegovini i Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) na sastanku koji je potaknut namjerom za unapređenje zračnog prometa u Bosni i Hercegovini.

Kako je kazao Forto novinarima nakon sastanka, to je pokušaj da se zauzme zajednički stav o tome šta državni nivo može uraditi da bi se pomoglo zračnom prometu. Smatra da je broj putnika jedino mjerilo da li aerodrom posluje dobro.

- Cilj je povećati broj putnika, to pomaže aerodromima, ali i lokalnoj privredi i privredi cijele BiH. To je jedino mjerilo za aerodrome, tu smo da pomognemo da se to desi. Očekujemo da odluke donesemo zajedno, a tiču se razvijanja aerodroma. Ako ne raste broj putnika, nema razvoja - smatra Forto.

Zaostajanje za EU

Direktor BHDCA Čedomir Šušnjar je istaknuo da BiH umnogome zaostaje sa Evropskom unijom, što je slučaj i kod zračnog saobraćaja. Govorio je i o tome da BHDCA nije jedina koja je zaslužena za bh. aerodrome, ali da će učiniti sve što je u njihovoj moći da situacija na aerodromima bude poboljšana.

Direktorica Aerodroma RS Natalija Trivić vjeruje da će današnji, prvi u nizu sastanaka, doprinijeti zajedničkom rješenju za unapređenje prometa putnika u Bosni i Hercegovini. Stava je da svi aerodromi treba da teže povećanju prometa putnika, ali da u tome ima određenih administrativnih barijera sa aspekta posmatranja aviokompanija koje saobraćaju na našem prostoru.

- Razumijemo da cijeli svijet funkcioniše u smislu naplata određenih taksi. Nismo protiv toga, ali moramo gledati interese, ono što dovodi do toga da imamo veći promet putnika. Nadam se da ćemo, već na narednom sastanku, naći najbolje rješenje, zajedno da BHDCA. Sve u cilju najboljeg poslovanja, kako aerodroma tako i prometa putnika na našim prostorima - kazala je.

Izvršni direktor Zračne luke Mostar Ibrica Berberović zahvalan je Ministarstvu što je prepoznalo probleme koje imaju aerodromi u težnji da naprave veći promet, a samim tim i finansijsku stabilnost tih poslovnih subjekata.

- Dogovorili smo da napravimo radnu grupu koja će, sa strukovne strane i vodeći računa da se krećemo u okviru zakona, napraviti zajednički prijedlog koji će dugoročno unaprijediti razvoj i povećanje saobraćaja na svim aerodromima u BiH, a time i osnažiti instituciju BHDCA - kazao je.

Interes šire društvene zajednice

I izvršni direktor za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju sarajevskog aerodroma Elvedin Begić, među ostalim, kaže da je neophodno ojačati i BHDCA, ne samo u finansijskom, nego i u smislu državnog regulatora koji je zadužen za procese u BiH kad se radi o avijaciji, aerodromima, kompanijama i kontroli letenja.

Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević kaže da je interes menadžmenta i tog aerodroma što veći broj putnika i da služe interesu šire društvene zajednice.

Današnji sastanak ministra Forte sa rukovodstvom aerodroma u Bosni i Hercegovini i BHDCA bio je prvi u nizu koji su planirani u cilju poboljšanja aviosaobraćaja u BiH.