Isak o ponašanju institucija: Njihov posao nije da prebacuju odgovornost, nego da utvrde ko je odgovoran

Ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak govorio je za Novu BH o masakru u Gradačcu u kojem je Nermin Sulejmanović usmrtio tri osobe, a među njima i svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović te ranio tri osobe.

Komentirao je činjenicu da od tragedije odgovorni samo prebacuju krivicu jedni na druge.

- Njihov nije posao da prebacuju odgovornost, nego da utvrde ko je odgovoran. Da bi se to utvrdilo, potrebno je završiti uviđaj koji obuhvata široku lepezu radnji. Tada ćemo utvrditi ko je odgovoran, a do tada svaka izjava je samo nagađanje i to je neprofesionalno. Takve ljude ne podržavam. Svi mi smo odgovorni za ono što smo uradili ili nismo - rekao je Isak.

Šta onda s ljudima za koje se utvrdi da su odgovorni?

- Svi oni koji ne budu radili u skladu sa zakonom bit će na adekvatan način procesuirani i tačka. Nema tu ni lijevo ni desno. Ovo je država, ona se mora poštovati, zakoni se moraju poštovati. Obaveza svih je da obezbijede da građani ove države moraju biti sigurni. Svi oni koji zakažu bit će sankcionisani - kazao je Isak za televiziju Nova BH.