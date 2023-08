Adnan Delić za "Avaz", nakon nasilja u Zavodu "Pazarić", otkrio koji su naredni koraci Ministarstva

Javnost u Bosni i Hercegovini je potresao užasavajući snimak nastao u Zavodu Pazarić, na kojem se vidi kako jedna uposlenica udara štićenika. Ona je nakon ovog događaja dobila otkaz, no pitanje koje se postavlja je kako trajno stati u kraj ovom problemu, s obzirom da ovo nije prvi takav slučaj.

Tim povodom smo kontaktirali ministra rada i socijalne politike Federacije BiH Adnana Delića, koji je otkrio koji su naredni koraci.

- Trajno rješenje je donošenje zakona o socijalnim uslugama i implementacija Strategije sistema socijalne i dječije zaštite i mjera koje će se iz te Strategije uvrštavati u budžete. Bitno pitanje je i smještaj u usluge zbrinjavanja, odnosno deinstitucionalizacija na kojoj mi planiramo raditi. Sljedeće sedmice bi trebali potpisati sporazum o saradnji sa jednim USAID programom i Sumerom – naveo je ministar Delić za "Avaz".

Pojašnjava da će s njima raditi na izradi strategije o deinstitucionalizaciji i transformaciji socijalnog zbrinjavanja.

Izrada strategije

- Tom strategijom bi trebali pronaći modalitet, da utvrdimo da li je to kombinovani modalitet, djelimično zbrinjavanje, zbrinjavanje do određenog perioda, pa onda rehabilitacija za životnu zajednicu. Vidjet ćemo šta će ponuditi grupa. Očekujemo neka rješenja da nam ponude da vidimo u kojem smjeru će ići transformacija ovih ustanova – kazao je ministar Delić za „Avaz“.

Upitan da prokomentariše kritike na račun izjave o novinarki koji je slučaj objavila u javnosti, on je kazao da je to pogrešno protumačeno.

- Nisam kritikovao novinarku, nego je problem to što nije odmah objavljeno. Direktor ima nekoliko prijava protiv uposlenika za koje se sumnja na neke neregularnosti u pružanju usluge. Kritikovao sam i to što uposlenici to nisu odmah to prijavili, nego su to proslijedili samo jednom mediju ili jednoj uposlenici, koji su to čuvali nekoliko mjeseci kod sebe. Niti jednom nisam napao novinarku, rekao sam neka ste objavili, nego zašto ste toliko čekali. Čak sam i pozvao novinare da nam budu saradnici, da nam pomažu, da istražuju i rade – rekao je Delić za portal „Avaza“.

Da li je videonadzor rješenje?

Sve glasniji su prijedlozi da se uvede i videonadzor u Zavode, no pitanje koje se postavlja je da li se time ulazi u privatnost.

- To se treba svakako ispitati. Videnadzor se može postaviti u zajedničkim prostorijama, u hodnicima, no pitanje se postavlja u kojoj mjeri s obzirom na zaštitu privatnosti. Da li se može postavljati u sobe to je pitanje koje treba istražiti. Mi smo poslali dopise svim ustanovama da nam pošalju projektnu dokumentaciju kako bi to izgledalo, koliko bi koštalo, kako bi se pokrenuo taj proces ugradnje videonadzora – zaključio je ministar Delić za portal „Avaza“.