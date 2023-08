Dodik: Svi predloženi zakoni u Parlamentu BiH će imati podršku iz RS, poslije 22. avgusta sve će biti drugačije

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da je potpisivanjem ukaza poštovao Ustav, kao što je to uradio danas kada je riječ o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, te dodao da je to bila njegova zakonska obaveza nakon što je odluka izglasana u Narodnoj skupštini.

- Tu dolazimo do ključne stvari. Šmit, koji se lažno predstavlja, nije smio da udari na Narodnu skupštinu nego je udario na predsjednika RS koji je potpisao ukaz. Zato napada predsjednika Narodne skupštine. On je došao ovdje da dijeli pravdu i govori kako Tužilaštvo treba da radi, kako neko treba da ispituje Stevandića. To nigdje nema na svijetu - rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

On je kazao da je Šmit „jedna ozbiljna štetočina i dodao da se udara na sve što jesu institucije RS, ali i da od opozicije ne očekuje da stane u njenu zaštitu.“

Zaštita nacionalnih interesa

- Daleko više imam morala, daleko više odgovornosti prema narodu i državi nego oni. Radio sam sve ove godine besprijekorno u zaštiti nacionalnih interesa. Oni izmišljaju laži iz nekog perioda rata i onda ponavljaju tu laž - naveo je Dodik.

Govoreći o tom periodu, on kaže da je u novembru 1993. godine bio komandir čete Vojne policije na aerodromu u Banjoj Luci, te da je iste godine Narodna skupština donijela odluku da svi poslanici u tadašnjem sazivu imaju ratni raspored u Skupštini i da su dužni da se odazivaju sjednicama.

- Ja sam pozvan na komandu aerodroma gdje mi je to saopšteno, da treba da se prijavim u Narodnu skupštinu. Svakih 15-20 dana imali smo sjednice Narodne skupštine na različitim mjestima i općinama, kao na primjer u Bileći, Foči i Zvorniku. Trebalo je da stignete tamo gdje su se održavale sjednice u toku rata. Granate su padale kada smo održavali sjednicu u Brčkom - istakao je Dodik.

Ponovio da je „riješeno pitanje imovine RS i ukazao da mu prijete zabranom političkog rada.“

- Neće mi zabraniti život. Šta ako mi zabrane politički rad? Da li neko misli da ću otići sa mjesta predsjednika RS? Evo ima sada priča za novu priču. Neću otići. Mene nije izabrao ni Šmit koji je lažni visoki predstavnik, niti me je izabrao Sud BiH da mi može zabraniti političko djelovanje - istakao je Dodik.

Pitanje imovine

Dodik je mišljenja da su pod političkim i pravosudnim pritiskom bili i drugi lideri u zemljama EU ali da su izašli snažniji iz tog procesa.

- Pitanje imovine je ključna tema i to je pitanje državnosti, jer ako nemate imovinu, nemate ni državu i zato Srpska neće odustati - rekao je predsjednik RS Milorad Dodik.

Naglasio je da je spreman za pravnu i za političku borbu.

- To pitanje se neće riješiti kako želi dio međunarodne zajednice i Sarajevo. Zato je Šmit i donio ove posljednje odluke - naglasio je Dodik na konferenciji za novinare.

Podvukao je da će se Šmitovi zakoni morati staviti van snage.

- Na nivou BiH moramo donijeti odluku da ne može stranac da nameće odluke. Mi ne želimo da nam stranac donosi odluke - naveo je Dodik.

Rekao je će u utorak na sjednici Parlamentarne skupštine BiH svi predloženi zakoni imati podršku RS.

- To su tačke koji su ranije bili na dnevnom redu. Ali poslije te sjednice 22. avgusta će sve biti drugačije. Ako neko smatra da može da donosi odluke bez pola zemlje, bez 33 posto političkog kapaciteta, onda i oni neka snose odgovornost - naveo je Dodik.