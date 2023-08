Dodik: RS je spremna da ide do kraja

Predsjednik RS Milorad Dodik u Bosanskoj Dubici još jednom je zanemarivao to da je RS samo entitet, pa je poručio da je RS danas "stabilna državna zajednica ljudi koji su spremni da se nepokolebljivo bore za prava Srba, izborena putem Dejtonskog sporazuma i nisu spremni da prihvate voluntarizam bilo koga ko dolazi sa strane."



Nakon toga Dodik još jednom nije priznavao legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) te ga optužio da se ponaša "okupatorski i misli da je dovoljno što ima vjetar u leđa od američke administracije da Srbima nameće zakone, da presuđuje, da otima imovinu, da otima RS i srpski identitet."

- To neće proći i ne može da prođe i RS je spremna da ide do kraja! Ima naivnih među nama koji misle da bi, možda, s njima moglo da se razgovara. Među njima sam bio i ja nekada davno, možda prije dvadesetak godina, kada sam vjerovao u pravičnost zapadnog svijeta. Sada mogu da kažem da su oni potpuno navijački nastrojeni i nepravedni prema Srbima - izjavio je Dodik novinarima.



Razgradnja Dejtona

On je istakao da je još 1998. godine vidio kakve su njihove namjere - "htjeli su da razgrade i sruše Dejtonski sporazum tako što će promovisati duh Dejtona, a kroz to eliminaciju prava RS i na vojsku i na sve ono što su oteli, ali nisu promijenili Ustav."

- Ustav ne poznaje vojsku BiH, Sipu, Obavještajnu službu, indirektne poreze, Sud i Tužilaštvo, javni televizijski servis ni regulatornu agenciju i mnogo čega drugog - naveo je Dodik.

Smatra da je međunarodna zajednica ovog puta dosta stvari pogrešno iskalkulisala.

- Moram da kažem, na stranu moj lični problem, to nije nešto što bi trebalo bilo koga da brine osim mene, ali ja ovdje kao predsjednik RS moram da kažem da je to samo priprema da bi jednog dana, ako sruše Milorada Dodika i njegovu volju da brani RS, osvanuo zakon tog istog Šmita kojim je on rekao da su rijeke, šume, jezera, rude i sve ostalo u vlasništvu BiH i razvlastio RS, koja poslije toga ne bi imala nikakvog smisla - rekao je Dodik.

Beznadežne žrtve

Dodik je ukazao da bi u tom slučaju "bile beznadežne žrtve i stradanja za slobodu srpskog naroda."

- Nastavit ćemo da se borimo! Niko ne treba da kalkuliše da ovdje nema entuzijazma za borbu samo smo, možda, pomalo naučili nekog iskustva. Čekat ćemo, nećemo povlačiti prve poteze. Ali, očekujemo poteze koje će neki povući - rekao je Dodik.

On je istakao da nije čovjek koji ne objašnjava svoju politiku, ali misli da je ovo vrijeme kada se mora malo zašutati i raditi ono što se misli da je najbolje, a da se ne govori mnogo.

Dodik je rekao da iskustva Srba sa Nijemcima "ne treba opisivati, budući da ovaj kozarački narod to veoma dobro zna jer je osjetio golgotu stradanja od Nijemaca i ustaša."