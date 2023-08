Dodik nakon sastanka s Orbanom: Upoznao sam ga da neizabrani stranac nameće zakone i brani svoj ego i sujetu

RS želi da sarađuje sa Mađarskom, kao i Mađarska sa RS, izjavio je predsjednik RS Milorad Dodik za RTRS nakon satsnaka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti.

Dodik je poručio da se ta saradnja odvija na obostrano zadovoljstvo.

- Danas smo dogovorili da, kako bi svi dogovoreni projekti i saradnja imali veći obim i novi format, da se formira zajednički Savjet za praćenje tih politika kojim će rukovoditi on i Orban - rekao je Dodik.

Dodik je objasnio da će "Savjet biti obaviješten svaka tri mjeseca o razvoju ranijih dogovora".

- Obavezni će biti sastanci svakih šest mjeseci da bi se operativno vidjelo na koji način to sve ide - poručio je Dodik.

Dodik je istakao da je "sastanak sa Orbanom bio normiran 45 minuta, ali da su ostali sat i po u danu u kojem se ovdje slavi nacionalni praznik i gdje dolazi desetine važnih gostiju".

Politička pitanja

- Imponuje nam ta pažnja koja nam je ovdje poklonjena. Na dnevnom redu su bila i politička pitanja. Orban je nedavno bio u Sarajevu i poslao jasnu poruku da Mađarska želi da sarađuje sa svima koji žele. Nakon toga je bio u Banjoj Luci i samo smo potvrdili naše dogovore od ranije - naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da su Orbana upoznali sa novom situacijom u BiH.

- Osnovna stvar sa kojom smo ga upoznali jeste kako tamo neizabrani stranac nameće zakone i brani svoj ego, sujetu i ličnost, a krši sve norme Ustava i Dejtonskog sporazuma. Kristijan Šmit je neizabarni stranac koji se pokušava igrati igre moći u kojoj misli da oni koji stoje iza njega mogu da nametnu političku volju, da promijene zakone i zatvore svakog onoga ko ga ružno pogleda - rekao je Dodik.

Predsjednik RS je kazao da u Mađarskoj postoji razumijevanje te situacije.

- Nama je važno da kod prijatelja imamo razumijevanje za to. Oni objektivno tu osim razumijevanja ne mogu mnogo šta da učine, ali to je stvar koja se nije njih ni pitala, niti oni mogu nešto da urade, ali je veoma važno da znaju o čemu se radi. Ovdje se radi o čovjeku koji je poslan iz Njemačke na kraju manadata Angele Merkel koja nije znala šta će s njim pa ga je poslala nama ovdje da bilduje mišiće i popravlja svoj izgubljeni ego. Došao je tu i sad mu se sviđa. Sviđa mu se da može da nametne zakon, da legitimno izabranom predsjedniku zaprijeti da ga može strpati u zatvor i tako dalje. Vidjet ćemo kako će sve to ići - poručio je Dodik.

"Ispravna politika"

Predsjednik RS je istakao da nikada nije bio uvjereniji da je na pravom mjestu i da vodi pravu, ispravnu politiku.

- Naravno, to se ne sviđa opoziciji, ali to je njihov problem - ocijenio je Dodik.

On je upitao kako Evropa može da prihvati takvu situaciju?

- Kako Evropa može da kaže da na 200-300 kilometara od njih ima neki stranac koji ušeta u neku zemlju i kaže da on donosi zakone i ko ga ne bude volio, ići će u zatvor. Gdje to ima? To Evropa ne može da podrži. To je ozbiljno pitanje za samu Evropu i pitanje koje će joj se sve više postavljati kako ovaj proces bude trajao - rekao je Dodik.