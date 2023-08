Velika ispovijest Nizamine tetke: Prislonio mi je pištolj i pitao gdje je

Ujutro me u deset do osam nazvao i pitao kad će doći otac, da sjednu njih troje i popričaju. Rekao sam mu da dolazi to veče i nek‘ sutra dođe kod mene na zajednički ručak. Sat vremena kasnije došao je na vrata i počeo je najgori dan u našim životima“, rekao je Nizamin tetak Samir za Jutarnji.

Zvao me tetka. Zove me, plačući: „Tetka, molim te, kaži mi gdje je“. Za pet minuta zove opet i kaže: „Ako mi se ne javi za pet minuta, sve ću pobiti. Prvo ću dijete, neka gleda, pa onda nju i sve vas“. Opet zove za deset minuta i izvinjava se. Kao da je bio na nekim drogama, ali Nizama nam je rekla da misli da se ipak nije drogirao zbog svih tih preparata koje je koristio za mišiće - prepričala je Zijada.

Posljednje jutro s Nizamom ožiljak je koji Zijadi nikad neće zacijeliti.

- Kao da smo napokon prestali da se bojimo jer je to bila zadnja noć u strahu, uveče dolazi Nizamin otac i sve će se riješiti. Tu smo noć hodale od prozora do prozora, do pola pet smo bile budne, gledale smo hoćemo li ga vidjeti. Ne znaš kad će pokucati. Koju god sjenku vidimo, mi vidimo njega. Okupala je bebu, oprala sebi kosu, djelovala je opuštenije.

Čekala je oca. Rekla mi je: „Ti ćeš nam ujutro kupiti neko meso da pravimo ručak. Nećeš ti, tetka, kuhati, ja ću napraviti sve što voli moj tata“. I onda, kad smo se probudile, odahnule smo, zadnja noć je prošla. Ona je ostala malo duže u krevetu. Njoj sam pristavila kafu, sebi čaj, bebi sam kuhala supu. Nizama joj je donijela lijek.

Pogledala sam kroz kuhinjski prozor i vidjela njega kako trči prema kući. Samo sam joj rekla: „Nermin“. Ona je pitala: „Šta ćemo sad, tetka?“. Dok je on lupao na vrata, ona je ušla u sobu kod mog sina i zaključala vrata. Pucao je u ulazna vrata, ispalio četiri, pet metaka, policija je pronašla čahure, nije uspio da uđe.

Šakama je razvalio staklenu stijnu s terase, sav se raskrvario i ušao u kuću. Zvala sam upomoć, ali ko će mu prići? I neki radnici su bili tu, napolju, kad je pucao, razbježali su se. Ušao je, prislonio mi pištolj uz glavu i pitao: „Gdje je?“. Dijete je zaplakalo, čuo je i krenuo prema sobi.

Pucao je u bravu i nije mogao ući. Vratio se na terasu i ušao kroz staklena vrata. Sina mi je istjerao iz sobe. Sva sreća da je sin uzeo telefon i pozvala sam policiju. Nizama nije htjela iz sobe, on je uzeo bebu, izašao je. Tad je sišla i ona, prepirali su se. Sve je to trajalo, policije nije bilo niotkud. Nizama je plakala, vikala.

U mojoj je kući nije tukao, krv je bila njegova, a bila je po cijeloj kući. Gledala je u mene i rekla: „Pomozi mi, tetka“. Nikad to neću zaboraviti. Rekla sam joj: „Ne idi nikud, bježi za tetkom“. Nedim je krenuo prema njoj jer je molila pomoć.

Nermin, koji je s bebom stajao kod auta na putu, počeo je da puca i pogodio ga s dva metka. Kad je Nedim pao, Nizama je sjela u auto, da ne bi nastavio da puca. Neko od komšija je pozvao Hitnu pomoć. I oni su došli, ukrcali ranjenog Nedima, policije još nije bilo - miješaju se očaj, tuga i bes u Zijadinu glasu.

Uvjereni da se policija bojala Sulejmanovića

- Nema ko u Gradačcu nije uvjeren da se policija bojala Sulejmanovića te je zato oklijevala. Nisu stigli da spase Nizamu i još dvoje ubijenih, prošlo je nevjerovatnih više od tri sata prije nego što su ga opkolili specijalci koji su u međuvremenu stigli.

Ubio se. Zijadu su, kad ih je nazvala rekavši da je Sulejmanović naoružan provalio, da joj je pištolj držao prislonjen na glavu, da joj je upucao sina, ispitivali, kaže, koje je ona godište, ime oca - govori Zijada i odsutno klima glavom.

Dodala je da kada vrati film unazad pomisli da je Nermin mogao sve da ih ubije, uključujuči i bebu.

- A policiji je trebala 21 minuta da dođe. Od naše je kuće do policijske stanice nekoliko kilometara. Kad ga je prijavila jer ju je prebio, jedan ju je policajac pitao: „Vi ste znali ko je on, zašto ste se petljali s njim?“. Stradala je zbog tuđih grešaka. Šta sad vrijedi da mene po pet, šest sati ispituju u policiji? Trebalo je da rade svoj posao kad je trebalo. Pred moju su kuću, kad mi je dijete ranjeno, a rođaku i bebu je odveo manijak, došla četiri policajca. Četiri! I to izlaze iz auta i šetaju kao da dolaze na kafu i pitaju me što se desilo!? A vide da odlazi Hitna. I moj sin danas nije dobro. Ne spava, ne može da bude među ljudima. Dolaze ljudi u žalosti, a opet je tu i radost jer je Nedim preživio“, ispričala je Zijada.

Dok je ona bila u bolnici sa sinom, Sulejmanović je isprebijao Nizamu, pucao joj u glavu i ubio još dvoje ljudi, ranio ženu. U 10.33 sati zvao je Zijadu.

- Vjerovatno da čujem njen vrisak. Napisao mi je: „Kučko, zašto se ne javiš?“. Zvao je i njenu bolesnu majku da sluša kćerku kako vrišti i preklinje za svoj i život svog djeteta - zaključila je tetka ubijene Nizame za "Jutarnji list".