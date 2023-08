Dodik iznio optužbe na račun Kristijana Šmita i vrijeđao ambasadora Majkla Marfija

Predsjednik RS-a Milorad Dodik ponovo se danas obrušio na američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Majkla Marfija (Michaela Murphyja) i na konferenciji za novinare u Banja Luci ga nazvao nadmenim, zlim, nedoraslim...

Istakao je da će on biti duže predsjednik RS-a nego što će Marfi ostati ambasador.

"Takvi nadmeni tipovi"

- To će se brzo desiti. Takvi nadmeni tipovi koji misle da čitav narod ovdje treba da klekne i da puzi i da pokupi sve što on uradi i da se osjeća sretnim bez obzira na to što mu je teško… To je prošlo vrijeme. On je jedan obični zao tip koji pokušava da ovdje provede svoju frustraciju. Nedorastao i neodrastao, šta li je već, nesazrio u političkom smislu. On je taj koji danas okuplja sudije i tužioce i jedini podržao (visokog predstavnika u BiH, Kristijana (Christiana)) Šmita (Schmidta). Kaže, idete u zatvor ako ne poštujete visokog predstavnika – kazao je Dodik i dodao:

- Šta mislite da Milorad Dodik nametne zakon da ide u zatvor svako ko progovori protiv Dodika? Impozantno da je medijska zajednica ostala gluha na tako nešto. Da stranac može da kaže "ako me ne pogledaš lijepo, ako nisi raspoložen kad me vidiš i ako ne sijaš od ljubavi prema meni, ideš u zatvor od pet mjeseci do pet godina".

"Asistencija nekih muslimana u Sarajevu"

Podvukao je da iza svega stoji Marfi, zatim britanski ambasador, Kristijan Šmit "uz asistenciju nekih muslimana u Sarajevu".

- Svi ostali su iznenađeni, čak i u SAD-u oni koji su zaduženi za Balkan nisu bili obaviješteni o tome, ali naravno to neće javno reći – naveo je Dodik.

Dodik je također iznio optužbe na račun visokog predstavnika u BiH kojeg je nazvao "lažni, prljavi Šmit".