Forto: Čudno je da moramo pregovarati o evropskim zakonima kao da oni trebaju trojki, a ne i građanima RS-a

Relaksacija odnosa i dogovor ili još jedna politička utakmica bez povoljnog rezultata za građane? Lideri SNSD-a, HDZ BiH i stranaka trojke ovog utorka ponovo su za istim stolom, ovaj put u Istočnom Sarajevu. Druga lokacija, ali na stolu ista pitanja. Buran politički dan očekuje se i u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, dok je u Vijeću ministara zatišje do srijede, piše Federalna televizija.

Može li se očekivati dogovor koalicijskih partnera na državnom nivou? Kakvi su trenutni odnosi? Hoće li i koliko utjecati na odavno najavljeni evropski zalet BiH?

O ovome je u Dnevniku 3 Federalne televizije sinoć govorio ministar prometa i komunikacija BiH i predsjednik Naše stranke Edin Forto.

- Sastanak u Istočnom Sarajevu treba proizvesti skup mjera i zakona oko kojih će se državna koalicija dogovoriti, navodi Forto te ističe kako se ne slaže s ocjenom da je sutra Dan D za Bosnu i Hercegovinu. Sastanaka poput sutrašnjeg će biti još mnogo, a na ovome je najvažnije postići dogovor o setu zakona koji su iz liste prioriteta EU kako bi Bosna i Hercegovina napravila iskorak najesen, kada će se pisati izvještaj o njenom napretku – istakao je Forto sinoć.

Birokratski proces

- Pristupanje EU je teški birokratski proces iza kojeg stoji obaveza budući članica za izmjenama stotina i stotina zakona, akata, podzakonskih, procesa i to je jednostavno nešto u šta moramo krenuti. Ako se sutra postigne dogovor o usvajanju četiri ili pet zakona, to je samo mali korak i ništa drugo. Naše je da pokrenemo državu prema Briselu - kaže on.

Dodaje kako se govorilo o pet zakona od kojih su tri spremna i u parlamentarnoj proceduri, a dva bi za Parlamentranu skupštinu BiH trebala biti spremna nakon sjednice Vijeća ministara, i to je, napominje, stvar oko koje bi se sutra trebalo dogovoriti.

- Malo je čudno da moramo pregovarati o evropskim zakonima kao da oni trebaju trojki, a ne trebaju građanima RS-a ili nekim drugim građanima. Svima trebaju evropski zakoni. Mi bismo trebali pregovarati s EU, čudno je da pregovaramo između sebe o nečemu što treba svima - istakao je Forto.

Pravosuđe treba raditi bolje

Kaže kako će, kad je u pitanju imenovanje ministra finansija BiH, koji je SNSD-ov kadar, glasati onako kako se zastupnici trojke dogovore na sastanku te da će konačna odluka zavisiti od pregovora.

Upitan da prokomentira narušavanje integriteta institucija Bosne i Hercegovine i njenu blokadu, Forto kaže da su to svari koje trebaju biti sankcionisane zakonom, da se njima treba baviti Tužilaštvo BiH i da niko ne smije biti iznad zakona.

- Bilo bi puno bolje kada bi pravosuđe u Bosni i Hercegovini bolje radilo svoj posao. Postoji bezbroj primjera gdje je očigledno da pravosuđe ne radi svoj posao. Postoji značajan broj primjera gdje je očigledno da u tužilaštvima i sudovima sjede ljudi koji zastupaju određene politike i blokiraju naš napredak. Nama je potrebno ozdravljenje na više nivoa, a ne samo upirati prstom u jednu osobu, stranku ili slučaj. Jako puno posla je pred nama - zaključio je, između ostalog, Forto.