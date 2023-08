Šokantna ispovijest Dženane Onder kojoj je Nermin ubio oca i brata: Babo me spasio od psihopate

- Kada sam imala svega 15 godina, a on 26, pokušavao je stupiti u kontakt sa mnom u više navrata, a s čime sam ja upoznala svog rahmetli oca. Moj otac to nije dopustio, shvatio je da je jedina namjera tom čovjeku bila da ostvari materijalnu korist od moje porodice te da za to nije birao sredstva. Babo me poslao u Njemačku na dva mjeseca kod porodice, kako bi me zaštitio od Nermina.

- Nermin je opljačkao moju porodicu u septembru 2015. godine, otuđio je 54.200 eura iz porodične kuće i zbog toga se moj otac s njim sudski sporio narednih osam godina. On je na posljednjem pretresu priznao neke stvari, ali to još nije zaključeno. Vjerovatno je znao da će ići u zatvor pa je krenuo na njih - kaže Dženana.

Moja klijentica je u jednom danu ostala bez dva člana porodice, bez brata i oca, a majka joj je još u kritičnom stanju. Sve to joj dodatno nanosi bol, a ničemu dobrom takvi navodi medija ne doprinose - kaže advokat Damir Kočo, koji zastupa Dženanu Onder.

Psihopata i kabadahija

- Za kraj, svi su u gradu znali da je Nermin nasilnik, psihopata, kabadahija… On je to oduvijek bio, nije postao odjednom sve to. Imao je mnogo djela, a malo krivičnih prijava. Imao je krivičnih prijava, ali ne i presuda.

Štitili su ga od zatvora. Načini na koje je to izvođeno me ne zanimaju, niti me on zanima. Meni porodicu niko ne može vratiti. Ali čast i ugled itekako možemo… Istinom! - ističe Dženana Onder.