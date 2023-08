Borenović negodovao: Na dnevnom redu sjednice nije se našao zakon o Ustavnom sudu BiH

Na današnjoj sjednici u Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara je oduzeo riječ Branislavu Borenoviću (PDP), jer je negodovao što se na dnevnom redu nije našao zakon o Ustavnom sudu BiH.

- Desilo se i to da u Parlamentu, kao najvišem zakonodavnom tijelu jedne zemlje, bude zabranjeno govoriti i o tome šta je na dnevnom redu - kazao je na početku.

Zakon o Ustavnom sudu BiH

Dodao je i kako je nevjerovatno da se čovjek iz HDZ-a stavio u ulogu zaštitnika Milorada Dodika i politike SNSD-a, da je zabranjeno pitati zašto na dnevnom redu današnje sjednice nema Zakona o Ustavnom sudu BiH.

Podsjetio je kako su svi izabrani predsjednici iz entiteta RS zaduženi da ne učestvuju u razgovorima o evropskim zakonima dok se ne riješi pitanje Zakona o Ustavnom sudu BiH i zakona kojim bi se riješilo pitanje zatvaranja kancelarije OHR-a.



- I šta je problem to pitati? Istina je da su Milorad Dodik i SNSD brutalno pogazili zaključke NSRS-a i to s dvije posebne sjednice. Milorad Dodik je zabranio svojim ljudima i svojim koalicionim patnerima da se spomene riječ koja može napomenuti sve nas da je on lažov, prevarant i da je pogazio dostojanstvo vlastitog naroda te da danas više ne priča o Ustavnom sudu, stranim sudijama nego o foteljama. Bitnija je ministarska fotelja i vjerovatno još nešto, vidjet ćemo uskoro, neki lični dogovori, od onoga što je radio u Parlametnu RS - naglašava Borenović.



"Dovoljno ovaca na broju"

Rekao je i da je današnji dnevni red napravljen tako da "vuci budu siti i ovce na broju".

- Ili, da budem jasan, vuci dovoljno siti i dovoljno je ovaca na broju da se to izglasa. Sretan sam što pripadam slobodnomislećim poslanicima koji nisu slijepi poslušnici šizofrene politike - ističe Borenović.

Primjer besmisla

Interesantno mu je stavljanje na dnevni red evropskih zakona koji sadržajno nisu usklađeni s preporukama EU.

- Najtipičniji primjer besmisla zakona koji nisu evropski je Zakon o VSTV-u koji je, navodno, jedan od tri evropska zakona. Oni su samo po nazivu evropski, a nisu sadržajem usklađeni. I to su nam dostavili ljudi iz Delegacije EU. Član 26 jasno kaže da današnjim zakonom donosimo odluku da će PSBiH u roku od jedne godine od dana stupanja ovog zakona donijeti zakon o VSTV-u koji će biti usklađen sa standardima kako je to predviđeno. Danas se usvaja zakon u kojem se navodi da će za godinu biti usvojen zakon istog naziva, a usklađen s EU - objašnjava Borenović.