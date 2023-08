U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i vruće vrijeme.

Vjetar slab u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 29, a dnevna od 33 do 38, na jugu do 40 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 °C.

Kao i jučer, danas je upaljen narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura.