Trivić: Dodik priča o evropskoj agendi, a govorio je da je EU propao projekt

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić ukazala je na licemjerje prvog čovjeka RS Milorada Dodika.

- Zamajavanje naroda se nastavlja. Ništa slabije i manje nismo očekivali od starog političkog konvertita. Danas je na “evropskoj agendi”, jučer je govorio kako je Evropska unija propao projekt. Jučer jedno, danas drugo, sutra treće. Narodu jedna priča - “idem do kraja, borim se s Amerikom”, strancima druga priča - “pustite me, moram lajati, ali sve ću vas slušati”.

Već je dosadilo komentarisati njegovo konvertitatstvo, ustupke i gmizanje kad mu zagusti. Pitanje je samo šta je ovaj put istrgovao od RS za svoj lični džep?!

Svaki sljedeći put kad neko iz opozicije pomisli da glasa zajedno s njim u Narodnoj skupštini, neka se sjeti ovog jučer. Ne postoje nacionalne teme za Dodika, ne postoji narod, ne postoji RS; postoji on, zgrada, milion, fotelja, interes. Nismo ni prije, a nećemo ni ubuduće glasati za njegove lažno nametnute nacionalne teme.

Nacionalni interes je da on ode, da narod prodiše, da se zemlja konačno demokratizuje na zdravim osnovama. Koja god cijena treba da se plati u tom smislu, nije visoka. Pitam se je li baš svim akterima u BiH, od trojke do stranaca bitniji i draži Milorad Dodik nego cijeli jedan narod i zbog čega?! Da bi nas uništio? E o tom ćemo ipak odlučivati mi, narod. Ili on ili mi!