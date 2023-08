Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić za "Avaz": Ubica žena ne smije imati olakšavajuće okolnosti

Bosna i Hercegovina je suočena sa strašnim valom nasilja. Užasne tragedije nižu se jedna za drugom, a broj femicida strahovito raste.



Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić u razgovoru za „Dnevni avaz“ kaže da se svaki slučaj, počevši od onog u Jablanici, kada je poslodavac pretukao radnicu koja je dala otkaz i tražila svoju plaću, mora pojedinačno analizirati, a u čemu ključnu ulogu imaju centri za socijalni rad, policija, odnosno MUP-ovi, tužilaštva i sudovi.

Ko je sljedeći

- To je taj četverostruki lanac. Oni moraju zajedno raditi, svidjelo se to nekome ili ne, jer, kada se desi tragična posljedica, onda je kasno. Ako se ne bude djelovalo, pitanje je ko je sljedeći. U Gradačcu sam rekao, ne budemo li reagirali, pitanje je ko je sljedeći. Nažalost, nakon Gradačca su se desile Živinice, pa Bijeljina i je li trebamo opet reći – ko je sljedeći? To je nedopustivo. Moramo vršiti pritisak - kaže Hurtić.

Podsjetio je na to da je prošle sedmice na vanrednom sastanku s predstavnicama Upravnog odbora Sigurne mreže BiH nevladinih organizacija, u okviru kojih djeluju sigurne kuće za žrtve rodno zasnovanog nasilja, a kojem je prisustvovala i rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Ingrid Mekdonald (Macdonald), pripremljeno 11 zaključaka kojima se poziva na hitnu i koordiniranu akciju svih nivoa vlasti u BiH.

- Ključni su izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH i njegovo hitno usklađivanje s Istanbulskom konvencijom. To se mora urediti i na osnovu evropskih standarda, femicid mora biti inkorporiran u zakon. Neophodne su edukacija i obuka tužilaca i sudija koji donose odluke, da se u slučajevima femicida ne uzimaju u obzir olakšavajuće okolnosti. To je ključni proces, da svi oni koji to rade ili namjeravaju, znaju šta ih čeka - govori Hurtić.

Ogroman problem

Zabrinut je zbog činjenice da je problem nasilja i zlostavljanja u našem društvu ogroman. Postavlja se pitanje, kaže, gdje uopće idemo kao društvo.

- Nažalost, svjedočili smo zloupotrebi tuđe nesreće, kada se na društvenim mrežama počeo širiti apel za pomoć djevojčici koja je u Gradačcu ostala bez majke. Pitam se dokle ide ljudska zloba, šta je to? Obratili smo se i MUP-u Tuzlanskog kantona i Federalnoj upravi policije (FUP) da nam tačno kažu ko je to uradio. To je tako morbidna stvar - ogorčen je Hurtić.

Kako se ponašati

- Osnovna stvar je da znamo šta je sistem, kako se prilagoditi i kako se ponašati. Naravno, svugdje ima pojedinačnih slučajeva i ne može se generalizirati. Nigdje nije kolektivna odgovornost niti to smije biti. Nije sva policija grešna, svaki sudija zbog jednog ili tužioci, imate časne ljude koji odgovorno i savjesno obavljaju svoj posao. Ali mislim da moramo više raditi na sistemu i ponašati se onako kao kada prijeđemo granicu na rijeci Savi, pa se vežemo, jer nas je strah hoće li kazna biti 500 ili 1.000 eura - kaže Hurtić.

Ukazuje na to da mu je fascinantno to kako se naši ljudi koji odu u svijet vrlo brzo prilagode sistemu i tamošnjim zakonima, dok se u BiH sve improvizira i, jednostavno, ništa ne poštuje.