Iako su udžbenici besplatni, izdaci su ogromni: U BiH odgajamo djecu na rate

Druga polovina avgusta i dolazak septembra stresni su za većinu roditelja u BiH koji za opremanje svojih školaraca moraju izdvojiti značajnu sumu novca.



U većini kantona besplatne udžbenike dobit će osnovci i, dok će to rasteretiti kućne budžete jednog troška, brojni roditelji će se suočiti s mnogim drugim.

Kakve su cijene

Najskuplje je, kao i inače, opremiti prvačiće, budući da im treba kupiti sve od školskog pribora, počevši od ruksaka, čije se cijene kreću od 45 KM pa do više od 100 KM. Iako se u odnosu na te ergonomskog dizajna, platneni ruksaci mogu kupiti po znatno povoljnijoj cijeni, ipak, u pravilu ih kupuju stariji osnovci i srednjoškolci.

Cijene pernica variraju u zavisnosti od dizajna, pratećeg pribora i slično, a kreću se od 13,60 do 30 KM. Sveske koštaju od 1,20 do 5 KM, a kada se svemu dodaju flomasteri, drvene bojice, olovke, vodene bojice, voštane, tempere, šestari, kistovi i drugi pribor, troškovi su znatno veći od 100 KM.

Međutim, neophodna je i oprema za tjelesni odgoj, a kada se troškovima opreme dodaju oni koji se odnose na odjeću i obuću, samo za jednog školarca minimalno treba 700 KM, a realno je to više od 1.000 maraka.

No, to je samo do polaska u školu, a kad počne nastava, svakodnevno se traže nove radne sveske i druge stvari pa su roditelji najčešće prinuđeni školarca na rate opremiti za nastavu.

Mali dio

- Početak školske godine zaista zahtijeva silna ulaganja, a koji je to iznos, zavisi od porodice do porodice, odnosno toga koliko školaraca trebaju opremiti, je li riječ o osnovcu ili srednjoškolcu, koji uzrast je u pitanju. Besplatni udžbenici, koje, opet, neće svi u državi dobiti, samo su mali dio cijele priče. Na početku školske godine roditelji izdvajaju pozamašne svote novca i s pravom se postavlja pitanje koliko je kod nas obrazovanje besplatno. Dakle, to nije samo knjiga i teka, to su brojne druge stvari - kazao nam je Marin Bago iz Udruženja za unapređenje kvalitete življenja „Futura“.

U većini knjižara uveliko su krenuli s prodajom školskog materijala, a brojni roditelji, posebno oni koji moraju opremiti više školaraca, opredjeljuju se, rečeno nam je, na kupovinu na rate.