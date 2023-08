Fra Ivan Nujić uputio izvinjenje zbog propovijedi fra Mate Vincetića: Izrekao je bezbožne riječi

Žao mi je što je ovaj bosanski fratar izrekao, i to javno, ove strašne riječi. To su bezbožne riječi. To nipošto nije nauk Evanđelja, nauk Isusa Krista, napisao je na Facebooku fra Ivan Nujić, profesor Franjevačke klasične gimnazije u Visokom komentirajući dio propovijedi fra Mate Vincetića koji se proširio društvenim mrežama.

- Ovo su Isusove riječi: "Blaženi milosrdni, oni će zadobiti milosrđe!" (Mt 5, 7) i na drugom mjestu: "Ti, naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti." (Mt 6, 3-4) Na koncu svijeta bit ćemo suđeni prema tome koliko smo drugima iskazivali milosrđe: "...Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me…" (Mt 34, 35) I napokon: "Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan." (Lk 6, 36)