Uživo / Predstavnici Trojke se obraćaju javnosti

- Nema argumenta da smo nešto pogrešno uradili, a sada govore da ćemo nešto prodati i izdati. Kao što nismo do sada, nećemo ni od sada praviti trule kompromise kada je u pitanju Bosna i Hercegovina - naveo je on.

Konaković je iskoristio priliku da ponovi kako Bosna i Hercegovina ima momentum zbog agresije na Ukrajinu.

- BiH je u proteklih 10 godina falilo lidera koji ljudima neće pričati ono što im treba da ostanu na vlasti nego im pričati istinu i o tome da mora biti kompromisa. Ovo je zemlja u kojoj nema niti jedna odluke bez da se o njoj dogovore svi narodi i građani - rekao je Konaković.

Konaković je kazao kako je "režim" pokušao sve da teorijama o izdaji pokuša srušiti koncept Trojke.

- Sve im je palo u vodu. Krenuli smo s narativom kojim smo tražili više od EU za više integracije.

Prvi signal stigao je kada je BiH dobia 333 miliona eura od EU. To je 57 posto od ukupnih sredstava za Zapadni Balkan.

Nije to novac koji suštinski mijenja ekonomiju BiH, ali je indikator. EU sprema veliki paket za Zapadni Balkan. To je novac koji treba kreirati nova radna mjesta, povećanje plaća. Ako se zbog toga izgubi neki glas, to me ne zanima - kazao je Konaković.

Konaković je potom govorio o kriminalu koji je navodno počinio bivši direktor Autocesta Elmedin Voloder.

- Kada je bio dan glasanja za Vladu FBiH govorio sam da direktor Autocesta ide i nudi ogromne cifre kako bi u Klubu Bošnjaka napravili klub kupujući Muju, Šilju, Nijaza i druge. I da tako zaustave imenovanje Vlade. Slušao sam o ogromnim ciframa, danas se čudim što nisu nudili više - izjavio je on.



Naveo je kako takav kriminal nikad nije viđen u BiH. Dao je i primjer za koji ima dokumente.

- Na jednom projektu, trasa Vranduk – Ponirak koja je trabala biti dužine 5 kilometara.



To je prvo koštalo 76 miliona eura. Izgradili su 41 posto i potrošli kompletan novac. Onda je najavljeno dodatnih radova 98 miliona eura.

Nisam nikad vidio bahatiji kriminal. On je bio ubijeđen da neće biti smijenjen jer ne bi nikad potpisao ovakav ugovor u kojem je konsultant firma čiji je vlasnik bio upravo taj direktor - naveo je Konaković.

Konaković je rekao da je danas dobio papire iz Elektroprivrede BiH.

- Tamo su štete mjerene u milijardama. Dakle ovaj čovjek je pokušao ukrasti porodiljske naknade za godinu dana. 200 miliona treba za to - poručio je Konaković.