Mobitel vještače stručnjaci iz Njemačke: Koga je ubica zvao noć pred masakr

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) koji su preuzeli mobitel trostrukog ubice iz Gradačca Nermina Sulejmanovića poslali su ga na vještačenje u Njemačku, saznaje „Avaz“.



Razlog je taj što je mobitel ubice IPhone zaključan i istražitelji ga nisu mogli otključati tokom istrage. On se ugasio prije pet dana i nije uspjelo ni prepoznavanje lica.

Odluka FUP-a

Mobitel je, prema odluci Uprave FUP-a, poslan jednom IT stručnjaku i istražitelju koji radi na njegovom vještačenju od sredine prošle sedmice. Riječ je o vrsnom stručnjaku koji već godinama sarađuje s bh. policijskim agencijama. Njemački istražitelji, podsjećamo, pomogli su da se otključa i mobitel nastradale Lane Bijedić.

Sada se čekaju prvi rezultati vještačenja, moguće već do početka sljedeće sedmice da će Tužilaštvo TK imati sve listinge, poruke i pozive koje je ostavio ubica.

Predmet istrage je kompletan sadržaj u telefonu: poruke, mailovi, fotografije, snimci i, prema planu istrage, sve će biti uspješno realizirano u najkraćem mogućem roku.

Od dana kada je Sulejmanović ubio Nizamu Hećimović, oca i sina Onder, te teško ranio Harisu Onder, Nedima Pamukovića i policajca, počela je i panika među onima koji su na bilo koji način bili bliski s njim.

Sve razjasniti

Istražitelje zanima koga je zvao ubica noć prije krvavog pira i s kim je iz policije imao kontakte. Još nije do kraja razjašnjeno ko mu je otkrio Nizaminu lokaciju.

Priča da su to nesvjesno uradile Nizamine rodice odnoseći joj torbu u koju je on stavio mobitel s uključenom navigacijom za sada ne stoji jer su one mobitel pronašle i vratile stvari. Provjerava se i dalje uloga suspendirane policajke Dženane Selimović, ali i rukovodećih ljudi gradačačke policije te pravosuđa. Od sudija do tužilaca, ali i pojedinih ministara.

Od suza nema ništa

Emir Džinović, ortak, odnosno poslovni partner Sulejmanovića, koji je sa suzama u očima pričao šta mu je Nermin rekao prije ubistava, ustvari, rodbinski je vezan s ubicom. On se samo vodio na papiru kao direktor teretane, a vlasnik je bio ubica. Emir je, kako tvrde naši izvori, godinama znao šta i kako radi Sulejmanović i kako se ponaša prema Nizami.