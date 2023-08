Nastavlja se period visokih temperatura: U večernjim satima pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom poslijepodneva jače naoblačenje sa zapada, što u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu.

Tokom noći, u većem dijelu zemlje, kiša, pljuskovi i grmljavina. Obilnije padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 30 do 36, na sjeveroistoku Bosne do 39 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 35 °C.