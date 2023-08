Borenović: Još jedna sjednica i nema Zakona o Ustavnom sudu BiH

Poslanik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i član PDP-a Branislav Borenović kritikovao je SNSD rekavši kako izbjegavaju odgovornost jer se na današnjoj hitnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na dnevnom redu nije našao Zakon o Ustavnom sudu BiH.

Branislav Borenović kaže kako je to bio zaključak Narodne skupštine Republike Srpske da se prvo usvoji novi Zakon o Ustavnom sudu BiH prije onih zakona kojima je EU uslovila BiH za njen evropski put.

Zakon o Ustavnom sudu BiH

- Još jedna sjednica i nema Zakona o Ustavnom sudu BiH. On je tu na stepenicama predstavljen od Staše Košarca i niko ga nije vidio. Očigledno je to izbjegavanje vladajućeg SNSD-a da preuzmu odgvornosti usvojenih zaključaka na NSRS. Imamo dva zakona (danas se razmatraju zakoni o strancima i vinu) koji su sve, a nisu važni za one koji dolaze iz RS. Pismo koje smo dobili od Nenada Stevandića je sramotno. On gazi vlastitii parlament gdje traži izgovor za nešto što nije tačno. Pisalo je hitno usvojiti Zakon o Ustavnom sudu. Postavljam ključno pitanje: U pokušaju da izbjegne istinu, poslanik SNSD-a kaže da je formirana radna grupa. Gdje je predstvljenja, nema je ni u Službenom glasniku. Zaključak NSRS se bavio isključivo usvajanjem Zakona o Ustavnom sudu. Oni imaju strah od evropskih pravila i bacaju prašinu u oči Briselu kako bi došli do daha zbog konflikata i imenovanja novih ministara. EU put zahtjeva ozbilje suštinkse refromske zakone i obaveza je i Zakon o Ustavnom sudu BiH. Oni evropske zakone tretiraju u brzoj proceduri i da niko ne posatvlja pitanja - rekao je Borenović.

Presuda u Strazburu

Borenović je komentarisao presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu po apelaciji Slavena Kovačevića.

U presudi je utvrđeno da su njegova prava u kontekstu glasanja za kandidate za državni Dom naroda i Predsjedništvo BiH prekršena zbog toga što nije u mogućnosti glasati za kandidate koji ne pripadaju konstitutivnim narodima i ne žive u određenom entitetu.

- To je nemoguće provesti u BiH čiji je ustavni okvir Dejtonski mirovni sporazum. To nije BiH. Imamo dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda. Nemoguće je kreirati ustavne prekompozicije da BiH bude jedna cjelovita izborna jedinica - rekao je.