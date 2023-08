Milanović: Odluka Evropskog suda za ljudska prava je još jedna u nizu luđačkih presuda tog suda

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osvrnuo se na situaciju s uhapšenim hrvatskim navijačima u Grčkoj i izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je poručio da oni tamo nisu nikakvi ratni zarobljenici te im Milanovićeve izjave samo štete, zapitavši se koga su u posljednjih 20 godina njegove riječi zavele u crno.



- Koga su moje riječi zavele u crno, onog Bugarina ... kada sam branio Makedoniju od bugarskog nasrtanja. Pazim što govorim. Prvih pet dana zarobljeništva stotinu hrvatskih huligana, samo pratite genezu, uskoro će postati ratni zločinci za Plenkovića i onda će ih po dobroj staroj HDZ-ovoj navadi zaboraviti, kao one u haškom zatvoru - rekao je Milanović.

Žito od kukolja

Dodao je da su Grci imali pet dana da odvoje žito od kukolja.

- To očito nisu namjeravali i strpali su ih u pritvor na šest mjeseci. Plenković ima nisko mišljenje o grčkom pravosuđu koje toliko hvali, a naše je već uništio. Kakvo je to pravosuđe ako moje riječi mogu utjecati na status pritvorenika? One bi se trebale odbijati od zida ako je to tako. Ničim nisam prozvao Plenkovića i njegova ministra, dvorsku ludu koja priča potpuno nekonzistentno, ali ja vam govorim da se u modernoj zemlji tako ne postupa - kazao je Milanović.

Upozorio je da je institut pritvora užasno delikatna stvar: ''To svi diktatori koriste s velikom radošću i nimalo odgovornosti. Ljudi su strpani u pritvor na pola godine. Uopće ne želim čuti riječ "huligani". Oni tamo nisu išli ubijati, išli su raditi probleme. Radi toga si šest mjeseci u pritvoru bez jasne inkriminacije (...) To nije način na koji se u civiliziranoj i modernoj zemlji postupa. Ta ista zemlja i njezin politički vrh vrše grube nasrtaje na slabe države oko sebe, tipa Albanije".

- Grčka je plodno tlo za divljaštvo - ocijenio je Milanović, prenosi Hina.

Hrvatske političke stranke protive se "pretvaranju BiH u bošnjačku državu u kojoj bi se Hrvatima nametali politički predstavnici", objavila je u utorak njihova krovna organizacija, reagirajući na odluku Europskog suda za ljudska prava da glasanje na izborima mora biti zasnovano na političkom, a ne na etničkom kriteriju.



Milanović tvrdi da ta tema Plenkovića ne zanima, ali da zato priča o Ukrajini jer mu "to ne može škoditi". "Odluka ESLJP-a je još jedna u nizu luđačkih presuda tog suda. Svakih 10 godina donesu presudu koja je dobro da ne izazove građanski rat", rekao je Milanović i dodao da Plenković ne želi da ga novinari o tome pitaju jer je to neugodno pitanje.

Saradnik Komšića

- Dakle, ti ljudi tamo su luđaci, s opasnom političkom agendom, a Hrvatska je stranka Dejtonskog sporazuma - rekao je Milanović.

Tvrdi da taj sud svakih 10 godina pod političkim pritiskom "raznih nadničara i međunarodnih zajedničara" pokušava promijeniti ustav BiH i unitarizirati tu zemlju. Ambicija da se BiH unitarizira i da pod krinkom jedinstva i balansa duša u svemiru budemo svi građani, to ljudi neće, zbog toga se ratovalo", rekao je Milanović.

Podsjetio je da je i ovom predmetu podnositelj tužbe bliski saradnik člana predsjedništva BiH Željka Komšića.

- Je li to slučajno, e to se mene tiče deset puta više nego stanje na ratištu kod Robotina i Harkova. To me se tiče jer je to omča barem oko članka na nozi Hrvatima u BiH - rekao je Milanović.