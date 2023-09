Nesreća na ulazu u tunel Ivan: Učestvovalo jedno vozilo, saobraća se usporeno

Zbog saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, a koja se dogodila na dionioci autoputa A-1 Tarčin-Bradina (na ulazu u tunel Ivan) saobraća se usporeno, navode iz BIHAMK-a.

U jutarnjim satima upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Posebno izdvajamo dionice uz rijeke: Savu, Drinu, Unu, Bosnu i Spreču. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.

Aktuelni radovi

Zbog radova na polaganju završnog sloja asfalta, svakodnevno u vremenu od 08 do 15 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Stolac-Ljubinje (na dionici Žegulja-Ljubinje). Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Berkovića i Bileće ka Trebinju.

Danas će se u vremenu od 08 do 17 sati obustaviti saobraćaj na regionalnom putu Krupac-Igman (na dijelu od Krupca do priključka za Trnovo, Dejčiće, Pendićiće i Lediće).

Zbog radova na dionici regionalnog puta Brčko-Cerik (Bukvičko brdo) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce (M-1.8 Cerik-Lončari-Brčko, za putnička vozila Donja Skakava-Ulice-Vitanovići).

Zbog sanacionih radova na raskrsnici kod mjesta Rudanka, usporeno se saobraća magistralnim putem Doboj-Rudanka-Johovac i regionalnim putem Razboj-Rudanka.

U toku su radovi na magistralnom putu M-5 u Sarajevu (tranzit, od kružnog toka u Hrasnom do skretanja za Vraca), zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 07 do 16;30 sati saobraća usporeno, jednom trakom.

Početak nove školske godine

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima: Bugojno-Kupres, Vitez-Nević Polje, Livno-Kamensko, Semizovac-Olovo, Ripač-Dubovsko, na ulazu u Bugojno (iz smjera Rostova), Hadžiće i Kladanj (iz smjera Olova).

Zbog slijeganja ceste na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa (M-5/16 Donji Vakuf-Jajce) u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 km/h.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 20 minuta.

Danas za većinu školaraca počinje nova školska godina i očekuje se veliki broj djece na saobraćajnicama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da budu maksimalno oprezni u zonama blizu škola. Podsjećamo da je brzina kretanja vozila u blizini škola do 40 km/h. Roditelji, ako vozite svoju djecu do škole, ne zaboravite koristiti sigurnosni pojas. Djeca visine do 150 cm moraju sjediti na podmetaču (boosteru) kako im pojas ne bi prelazio preko lica. Zabranjeno je djeci ispod 12 godina da sjede na suvozačkom sjedištu. Đaci, pratite i poštujte saobraćajnu signalizaciju (semafore i pješačke prelaze). Sretno svima!