Isak: Neki iz RS-a zanijetili nerede, nisu uspjeli, u sljedećem mandatu će me moliti da budem ministar

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak govorio je na Face televiziji o jučerašnjim protestima u entitetu RS, a u blizini međuentitetskih linija. On je poručio da su državne agencije odradile svoj posao.

- Dobili smo sve potrebne informacije, sa svima smo kontaktirali – i u RS-u i FBiH. Veliki broj građana nije htio da se odazove, građani neće da budu iskorišteni za politiku. Ovo je pobjeda! Svi bili na visini zadatka. Boračka udruženja su me kontaktirala i rekao sam da ne trebaju izlaziti i svi su me poslušali. Pobijedila je država, a i profesionalizam, tu smo da zaštitimo građane. - poručio je Isak.

Nema visokog rizika

Kazao je da su zanijetili ovi iz RS, ali nisu uspjeli.

- Visokog rizika više nema. Institucije BiH mogu da se uhvate u koštac sa svim. Mi iz struke se razumijemo - politika na jednu, a sve ostalo na drugu stranu. Okupljanje ispred Suda BiH bi omogućilo da dođe do sukoba. Sitnica koja proizvede sukob može proizvesti neke druge posljedice. Od ministra iz RS-a sam zahtijevao da ispoštuju sve zakone. Ko nije ispoštovao procedure – bit će sankcionisan - rekao je Isak.



Dodao je da nisu kontaktirali EUFOR, jer su znali da mogu odgovoriti zadatku.

- Dokazali smo da možemo očuvati sigurnost i nositi se sa svim problemima. Sanja Vulić će shvatiti da je samu sebe demantovala. Ne treba dolijevati ulje na vatru - vatra se gasi vodom. Onaj ko krši Ustav treba odgovarati. BiH je država i niko je ne može rušiti - istakao je Isak.

Poručio je da će ovu državu štititi svi narodi.



- Smatrao sam Cvijanović ozbiljnom političarkom. Ne postoje entitetske linije, BiH ima samo jednu granicu! Tu se zna ko može izaći i ko je čuva. Ako je izjavila da je ovo generalna proba za ono što slijedi, to je neozbiljno, BiH je jedinstvena država. Za ovu državu sam već prolio krv, a neće mi biti teško to opet uraditi! Ipak, mislim da neće doći do sukoba; vjerujem u sigurnosne snage. Otcijepit se?! Gdje će, šta će, ko će ih primiti?! Hoće da budu građani trećeg reda?! Jedino ovdje možemo biti građani prvog reda. Ovdje se svi pitaju, sjede na dobrim pozicijama; nigdje drugo ih neće dobiti. BiH je naša država, svih naroda.

Veliki broj mjera

Naglasio je da je poduzet veliki broj mjera.

- Poduzeli smo veliki broj mjera. Sudovi će procesuirati odgovorne, reagujemo preventivno. Dosta krivičnih djela se nije desilo i neće se desiti. Pokazali smo da smo sposobni i da možemo. U zadnjih sto dana su sve akcije uspjele. Imamo jaku saradnju sa svim kantonima. Sve agencije na teritoriji BiH razmjenjuju sve informacije da bi se spriječio svaki oblik krivičnog djela. Moje je da sigurnost BiH bude što bolja. Uradit ću sve da građani budu što sigurniji.

Osvrnuo se i na kritike koje dobija:

- Mene kao sportistu sve ono što ne obori mene ojača. Meni daje to nevjerovatnu snagu. Pokazat ću ove četiri godine kako se radi i vjerujte u sljedećem mandatu molit će da budem ministar. Jer na čelo takvih institucija morat će dolazati profesionalci, dosta je mekušaca.