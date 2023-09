Crnadak: Problemi Dodika sa Tužilaštvom BiH su isključivo njegovi, ne treba miješati RS u to

Opozicija ne vodi nikakvu harangu protiv Dodika nego žestoko brani Narodnu skupštinu i RS, jer nisu ljudi ginuli u ratu da bi SNSD ovo radio od najvažnije narodne institucije, rekao je Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini RS, reagujući na izjave predsjenika SNSD Milorada Dodika.

- Pozivam Dodika da prestane iznositi neistine, zaista je neprikladno za njegove godine, jer zaključak NSRS da se neće usvajati drugi zakoni dok se ne usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH jeste prekršen i to upravo od Dodika i SNSD – istakao je Crnadak.

Ali, dodaje Crnadak, kad su već prekršili zaključak da bi dobili pare za kumovu zgradu, ja ih pitam zašto Zakon o Ustavnom sudu BiH bez stranih sudija ne usvoje u Domu naroda, gdje imaju potrebnu većinu sa svojim strateškim partnerom HDZ-om.

- Hajde, patriote, ako vam je stalo do RS usvojite zakon u Domu naroda, pa ćemo se svi zajedno boriti da prođe i u Predstavničkom domu – poručio je.

Problemi sa tužilaštvom

Crnadak kaže da, što se tiče pravnog problema koji Dodik ima sa Tužilaštvom BiH, to zaista jeste njegov problem i nije u redu da cijelu RS povezuje sa tim.

- Nažalost, on ima problem i sa Okružnim tužilaštvom u Banjoj Luci, koje je Dodikovu krivičnu prijavu protiv Šmita za lažno predstavljanje proslijedilo u Sarajevo i nije podiglo optužnicu. Šmit je više puta boravio u RS i predstavljao se kao Visoki predstavnik, čime je eventualno krivično djelo počinio u RS i mogao je biti procesuiran od strane tužilaca u Republici Srpskoj – rekao je Crnadak.

Zaključci NSRS

Dodao je da su komentari da oni koji nisu glasali za zaključke NSRS nemaju pravo kritikovati njihovo kršenje su toliko glupi, da je na njih teško odgovoriti.

- Kad se nešto usvoji, onda je to obavezujuće za sve, i za one koji su glasali i za one koji nisu. Po njihovoj logici, ko nije glasao za Zakon o saobraćaju ne mora poštovati ograničenje brzine i može ulaziti u jednosmjerne ulice – zaključuje Crnadak.