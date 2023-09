U drugom dijelu dana mogući kiša i pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne naoblačenje sa sjeverozapada, koje krajem dana ili u večernjim satima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne može usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren sjeveni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugo do 22, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 °C.

U Sarajevu jutro pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje. Kiša i pljuskovi se očekuju u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 °C.