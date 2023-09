U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući pljuskovi

U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi.

U Hercegovini u jutarnjim satima umjerena naoblaka, a u ostatku dana pretežno sunčano.

Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 29 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 21 °C.