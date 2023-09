Mehmedović odgovorio Cvijanović i Vulić: Neće kreketanje zasjeniti suštinu problema

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović (SDA) reagovao je na prozivke članice Predsjedništva Željke Cvijanović (SNSD) i kolegice iz parlamentarnih klupa Sanje Vulić (SNSD).

On je kazao da neće kreketanje zasjeniti suštinu problema.

- Budimpeštanski krug lidera sa nedavnih sastanka u Budimpešti krenuo je da instalira BRICS na Balkanu, a Cvijanović je reagujući na moju izjavu odala koliko je taj projekt ozbiljan i hitan. Vulić je samo još jedan šum iz ustajale bare koja se RS zove!

Proba za blokadu i izvođenje snaga MUP-a RS na entitetsku liniju je pokušaj koji bi silno trebao zabrinuti trojku jer znači njen kraj: u haosu blokiranje entitetske linije, nastat će obrisi bošnjačke samouprave kao modela da se zaustavi haos. Bojim se da su na djelu koordinirane aktivnosti između više autokrtskih država kako bi se spasile autokratije u BiH i kako bi se otvorio prostor za pravljenje Republike Bošnjačke – to je cilj i ovih blokada i protesta i autokratskih lidera i režima i dogovor Budimpešte, Zagreba, Beograda, Rusije i njenih saveznika koji su saveznici i autokrata u BiH.

To bi u konačnici dovelo do podjele BiH! U tom projektu učestvuju i Srbija i Hrvatska i Mađarska i još neke Rusiji naklonjene zemlje koje ovdašnji autokratski lideri, svako iz svog autokratskog interesa, naziva prijateljskim i saveznicima a svi su se sastali nedavno u Budimpešti kod Orbana. Kad članica Predsjedništva BiH učestvuje u probama pravljenja Berlinskog zida na entitetskoj liniji, onda svi znamo šta to znači. Potpuno je jasno da imate dogovorene tempirane datume da ste krenuli u akciju sa inostranim autokratskim partnerima naklonjenim Istoku, Rusiji i BIRCS-u da bi se „spasili u paketu autokratski vojnici Rajani“. I mi konje za trku imamo! Neće vam proći što ste planirali - poručio je Mehmedović.