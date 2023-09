Crnadak: Dodik treba da podnese ostavku ako optužnica bude potvrđena

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak u intervjuu za Srpskainfo rekao je da bi predsjednik RS Milorad Dodik trebao podnijeti ostavku ukoliko bude potvrđena optužnica protiv njega.

Novinar ovog medija pitao je Crnatka da li ima istine u percepciji da se optužnica protiv Dodika predstavlja kao napad na RS, a on je odgovorio.

- U toj tezi nema nimalo istine. Optužnica se odnosi na Dodika, a ne na funkciju predsjednika RS. Najbolje i za Dodika i za RS bi bilo da, ukoliko se optužnica potvrdi, podnese ostavku i posveti se odbrani, a da se izabere novi predsjednik RS, koji ne bi bio pod takvim opterećenjem. Međutim, Dodik je izabrao pristup „država, to sam ja“ i stavio je ispred sebe, kao nekakav štit, i institucije i funkcionere i narod. Ne pokazuje da mu je stalo do RS, nego isključivo do vlastite političke karijere i ostanka na vlasti po svaku cijenu. Međutim, pravna situacija u kojoj se nalazi je ozbiljna. Vjerujem da bi volio da nikad nije dao izjavu, nakon smjene Poplašena 1999. godine, da nije Vestendorp diskvalifikovao Poplašena, nego Poplašen sam sebe, jer je radio protiv RS. Danas svako može u toj izjavi riječ Vestendorp zamijeniti sa Šmit, a riječ Poplašen sa Dodik – rekao je Crnadak.