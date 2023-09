Konaković o ulasku u OSA-u: Bilo stotine nelegalnih prisluškivanja, preuzimali naše i vaše pozive i sms poruke

Šef bh. diplomatije i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković kazao je u Pressingu na N1 kako su tokom preuzimanja firmi od bivših kadrova vlasti otkrili brojne zloupotrebe. Najviše su zabilježili u OSA-i BiH gdje je bilo, kako kaže, stotine slučajeva zloupotrebe prisluškivanja osoba, od političara do novinara.

- Znam da su koristili duple kartice, da su mogli lažirati vašu, moju karticu i preuzeti naše pozive i sms poruke - rekao je Konaković.

"Laži mašinerije"

SDA i DF vas napadaju da izdajte državu?

- Rekao sam da će se to desiti, da će vikati i biti bučni i glasni. Koristeći sve megafone uspijevaju zbuniti ljude i meni neke bliske ljude koji me pitaju je li to istina. Nijedna laž te mašinerije nije zaživjela. Ne govore izdaju, sada govore izdat će. Mi smo te narative pobijedile i gledamo šta radimo, a ne na njihove spinove. To su sve notorne laži. Jedva smo popravili ono čime su trgovali. Oni lažu. Ko laže, taj krade, a sad smo vidjeli da su puno više krali nego što smo mislili.

Na početku je izgledalo da će biti stampedo i da će se zatvori puniti ljudima iz SDA, nakon prvog vala kada su uhapšeni bivši gradonačelnik i načelnici ništa se nije desilo. Zašto?

- Dva su razloga: Prvi jer smo upali u ozbiljan posao, da iskoristimo momentum koji se otvorio zbog Ukrajine, da se bavimo parlamentima i dokumentima. Druga stvar, to je duboko ukorijenjen sistem i povezan na nekoliko nivoa. Nije lako pokidati te veze.

Jeste li proniknuli do dubine kriminala?

- Ni izbliza. Mi smo imenovali ljude u Autoceste i na prvo dizanje papira otkrili smo šokantne podatke. Nismo još ušli u druge firme poput BH Telecoma. Ulazimo mi i sada i sve brže. Sutra će biti imenovanja na Vladi, nadam se a ćemo sutra imati novu upravu BH Telecoma. Ispoštovali smo zakone i statute. Primjer Autocesta – svi dokumenti su u tužilaštvima i oni su se ozibljno pozabavili projektom vrijednim 76 miliona eura, a pokušali su ukrasti 100 miliona eura pod stavkom "naknadni radovi". Ovo nisam zamišljao da može biti ovako. Mi nismo tužioci i sudije i nemamo uticaj na pravosuđe. To je izdvojen sistem vlasti, ali ćemo kada nađemo nešto zahvaljujući i korektnim medijimaa pokazati javnosti i upirati prstom u one u pravosuđu koji štite taj kriminal.

Nelegalno prisluškivanje OSA-e

Ko u pravosudnim institucijama štiti bivše čelnike?

- Jako puno ih je. Odgovorno tvrdim, u svakom tužilaštvu i nivou pravosuđa postoje pojedinci koji su direktno vezani za političke strukture koje su upravljale državom godinama. Imamo imena od Dalide Burzić, Sabine Sarajlije, kroz slučaj Memić smo najbolje vidjeli tu situaciju u pravosuđu u kojem je ta porodica došla do kraja i pokazala da država ipak radi.

Šta je bilo s nelegalnim prisluškivanjem OSA-e? Gdje je Osmica sada?

- To pitanje delegiram Tužilaštvu BiH. Odgovorno tvrdim i znam da u OSA-i ima zadokumentovano preko 100 slučajeva zaloupotrebe prisluškivanja bez naloga suda. Postoje dokazi koji su proslijeđeni Tužilaštvu koji govore o njegovoj krivici, do njih je i pitamo ih zašto, kada, šta i kada će početi procesuiranje tih stvari.

Kada je Osman Mehmedagić stavljen na crnu listu rekli ste da je on bio samo izvršilac, a da su nalogodavci Bakir i Sebija Izetbegović. Postoje li dokazi?

- Imam pravo da tvrdim ono čega sam bio sudionik, bio sam član SDA i napustio je zbog tih procesa. Vidio sam autoritete njih i da bespogovorno izvršavaju njihove naredbe. Koliko su dobro prikirli te dokaze ne znam, ne mogu reći da sam vidio dokument. Znamo da su koristili duple kartice da su mogli lažirati vašu, moju karticu i preuzeti naše pozive i sms poruke. Znam da se to dešavalo, ali neće više nikada.