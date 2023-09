BIHAMK: U poslijepodnevnim satima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na jugu zemlje

Početak posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici karakterišu povoljne vremenske prilike i umjerena frekvencija vozila. Nešto kasnije, kako dan bude odmicao, intezitet saobraćaja će se pojačavati, posebno na prilazima većim gradskim centrima.

Mnogi će vikend pred nama iskoristiti za odlazak na more, pa u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na putnim pravcima na jugu zemlje i većini graničnih prijelaza, saopćili su iz BIHAMK-a.

Vozače molimo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosne pojaseve, upozoravaju iz BIHAMK-a.

U toku su radovi na magistralnom putu M-5 u Sarajevu (tranzit, od kružnog toka u Hrasnom do skretanja za Vraca), zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 07 do 16;30 sati saobraća usporeno, jednom trakom.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima: Bugojno-Kupres, Vitez-Nević Polje, Livno-Kamensko, Semizovac-Olovo, Ripač-Dubovsko, Doboj-Rudanka-Johovac, na ulazu u Bugojno (iz smjera Rostova), Hadžiće i Kladanj (iz smjera Olova). Zbog slijeganja ceste na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa (M-5/16 Donji Vakuf-Jajce) u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 km/h. Do 10.09. u kanjonu Tijesno na putnom pravcu Karanovac-Crna Rijeka održava se sportska manifestacija, zbog čega u vremenu od 11 do 11:45 sati dolazi do obustave saobraćaja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.