Popravni će imati večeras: Srbi neće dati Dodika, ali kao što nisu ni Poplašena, Kalinića...

Sjeća li se još neko Nikole Poplašena, Dragana Kalinića, Zorana Đerića, Božidara Vučurevića…? Svi su oni nekoć bili visokorangirani političari u RS i svi su smijenjeni od visokih predstavnika u BiH.

Sjeća li se neko još optužnica protiv Mirka Šarovića ili Dragana Čovića? Niko za njima suze nije prolijevao. Tenzije bi trajale nekoliko dana, uslijedila bi bujica teških riječi, optužbi, prijetnji i jadikovanja i onda bi neki drugi ljudi došli na funkcije, a ljudi u Bosni i Hercegovini nastavili sa svojim uobičajenim životima.

Car je go

Nekih skoro 25 godina poslije situacija je dosta obrnuta. Predsjednik RS Milorad Dodik se suočava s optužnicom i sada je u ulozi neprijatelja Zapada koji Kristijana Šmita (Christian Schmidt) naziva lažnim visokim predstavnikom, a zapadne zvaničnike, karakteristično neduhovito, „rudonjama“.

No, za razliku od starih zvaničnika koji su smjenjivani ili su završavali s optužnicama, s Dodikom je drugačije. On je, ipak, mnogo moćniji. Ipak je on za 20 godina vlasti sebi uspio podrediti najveći broj institucija, nacionalizmom i sijanjem straha mobilizirati srpsko stanovništvo na svoju stranu i u stanju je čak izazvati konflikte u državi te, ako ustreba, biti Putinova marioneta za pravljenje haosa u Evropi.

Barem su nas u ovo godinama uvjeravali raznorazni domaći političari i političari s bošnjačke strane kojima histerije i sklonosti ka populizmu nikad nije nedostajalo. No, Dodikovu spremnost za pravljenje haosa i konflikta krajnje ozbiljno su uzimali i brojni zapadni zvaničnici i diplomati.

Ispostavlja se, međutim, da Dodik nikakav značajniji potencijal za pravljenje haosa nema. Naime, nema dovoljno Srba u BiH koji bi „ratovali“ za njegova ludila.

Mirno spavajte

Da mu optužnica zbog neprovođenja odluka Kristijana Šmita stvara glavobolje, Dodik pokazuje svakodnevnim reakcijama i ponašanjem, a u petak je konačno trebao i narod da izađe, kao njegov živi štit, tačno na entitetsku granicu te pošalje jasnu poruku Sudu i Tužilaštvu u Sarajevu da Srbi ne daju svog Dodika.

Ispostavilo se, međutim, da ih je baš briga. Svega nekoliko stotina građana, mahom članova SNSD-a i mahom prisiljenih, došlo je na Dodikove entitetske granice, a posebno je sablasno malo Dodikovih pristalica bilo na entitetskoj liniji u Istočnom Sarajevu, odakle je trebalo da se pošalje najglasnija poruka “dušmanskom sudu u Sarajevu”.

Popravni će organizirati danas. Kako je najavljeno, novi protest „Granica postoji“, kao vid podrške predsjedniku Dodiku i direktoru „Službenog glasnika RS“ Milošu Lukiću, održat će se danas s početkom u 18 sati.

Politički kameleon

Zanimljivo je da je s pozicije predsjednika Republike Srpske Nikola Poplašen smijenjen od visokog predstavnika Karlosa Vestendorpa (Carlos Westendorp) upravo zbog Milorada Dodika, odnosno odbijanja da Dodiku dodijeli mandat za sastav nove Vlade RS.

To je Vestendorp protumačio kao zloupotrebu ovlasti. Dodik je tih dana bio miljenik Zapada te je pozdravio ovu odluku visokog predstavnika, kazavši da on „ima pravo to da čini“.

Precijenio je Dodik odanost i snagu naroda, što bi mu rekao bivši koalicioni partner. Dakako, ljudi na Balkanu često vole političke silnike, kabadahije i primitivce, ali samo kad su moćni. Dodik tu moć ubrzano gubi, a s njom i odanost, koja je ionako bila samo iz interesa.