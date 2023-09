Kasumović za "Avaz": Nikšiću, preče je zadovoljstvo građana nego čuvanje fotelje

Rusmir Isak, sin ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka, jučer je izabran za mjesto direktora KPZ-a Zenica. Drugi sin Rame Isaka, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Arnel Isak je odustao od mjesta dopredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Nakon toga su sve glasnije spekulacije da je sljedeći korak Rame Isaka postavljanje Arnela Isaka na neku ministarsku ili premijersku poziciju u Zeničko-dobojskom kantonu. Navodno bi Ramo Isak trebao na svoju stranu privući još neke zastupnike u Skupštini, a iz Vlade bi ispala BHI-KF, čiji predsjednik Fuad Kasumović od ranije nije u dobrim odnosima s Ramom Isakom.

Tim povodom smo pričali s gradonačelnikom Zenice i predsjednikom BHI-KF Fuadom Kasumovićem.

Kasumović za portal „Avaza“ ističe da je loša poruka da se imenuje sin ministra za jednu takvu funkciju.

- Pročitah na društvenim mrežama da je neko napisao „očekujem na narednim izborima tri člana Predsjedništva BiH i sva tri da budu Isaci“. To idealno odgovara opisu tog stanja. Molim gospodina Nikšića da shvati, jer je iskusan političar, da je preče zadovoljstvo građana, nego ispunjavanje želja i čuvanje fotelje. Oni koji ga ucjenjuju za većinu u Parlamentu FBiH su dobili 2.400 glasova i to je ta ključna ruka – rekao je Kasumović za „Avaz“.

Druga partija u ZDK

Ističe da, prema nalogu Rame Isaka, Kantonalni odbor SDP-a BiH ZDK na sve načine pokušava izbaciti lidere vlasti.

- Mi smo sada druga partija u ZDK, iako egzistiramo samo u Zenici i bolji smo i od SDP-a i od NIP-a i svih drugih partija izuzev SDA, jer su oni zastupljeni u svim gradovima i općinama. SDP 2018. godine nije uspio napraviti vlast, a ja sam u tome uspio, pomirio sam nepomirljivo – DF i HDZ. Izabrali smo jednu od najboljih premijerki i to nestranačku Amru Mehmedić, koja se školovala u SAD – kazao je Kasumović za „Avaz“.

Naglašava da Omer Škaljo i politike Rame Isaka zajedno žele preuzeti vlast u ZDK, pa se plasiraju informacije da su neki napustili BHI-KF.

- BHI-KF je na izborima imala pet zastupnika, jedan je izašao iz stranke i sada je nezavisni, ali podržava Vladu ZDK, a ostalo četvero su i dalje članovi BHI-KF. Oni prave smutnju po nalogu Mirsada Mahmutagića zvanog Batan, predsjednika KO SDP ZDK i rade spinove i laži. Jutros sam provjerio opet i sva četiri zastupnika su i dalje BHI-KF – istakao je.

Pisao Šmitu

Pojašnjava da Mirsad Mahmutagić, koji se poziva na Nermina Nikšića, radi sve da poremeti odnose.

- On zakazuje sastanke po Žepču, Jelahu, Usori i Maglaju, a ne poziva BHI-KF. On želi u procese uključiti Škalju, koji je preletač. Pisao sam i Kristijanu Šmitu, jer ne vjerujem Tužilaštvu ZDK, s obzirom na izmjene Krivičnog zakona vezano za izborne prevare, prema kojim je dovoljno da nekog nagovarate da bi odgovarali. Tražim i da se uključe i SIPA i Tužilaštvo BiH – poručio je Kasumović.

Moli još jednom Nikšića da pogleda komentare u vezi s trenutnim dešavanjima i da tu nema niti jednog pozitivnog komentara.

Istakao je da je bio u kontaktu s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem dok nije krenula raspodjela funkcija.

- Na početku mandata Nikšić me zamolio da Škalju ostavim do kraja mandata i ispoštovao sam to. Njemu je u julu istekao mandat, a dan prije toga je Nikšić sjedio s Konakovićem i Fortom bez mene i tada je dogovarao da ostave Škalju još jedan mandat na funkciji. Znao sam za tu informaciju, Nikšić me tada zvao, a ja sam namjerno ugasio telefon jer sam znao da će me ubjeđivati da ga ostavim na toj funkciji. Njemu je to bilo krivo. Čak je i Čović angažovan da me ubijede da ostavim Škalju, ali ja neću s njim u istu džamiju, a kamoli u istu vlast. Nedavno sam sjedio s liderima trojke i ponovio sam mu zašto se nisam javio – kazao je Kasumović za „Avaz“.

O Kenanu Uzunoviću

Ranije su se pojavile informacije o tome da li se zastupnik u Parlamentu FBiH Kenan Uzunović, koji je na izborima bio kandidat BHI-KF, postao član Snage naroda, stranke čiji je predsjednik Ramo Isak.

- Istina je da je potpisivao da će biti član NES-a u Cazinu kod Ogreševića i Hozanovića, a onda se vratio u BHI-KF. Onda je Arnel Isak trebao biti dopredsjedavajući, a potom su htjeli da im Uzunović bude čvrst i pređe u Snagu naroda, pa su mu dali to mjesto. Tako se mali povlači da bi drugi mali dobio mjesto direktora KPZ-a Zenica. Uzunović se nikada nije iščlanio iz BHI-KF, kada sa mnom razgovara, on decidno kaže da je član. Iskren da budem, treba mi ta ruka u Parlamentu FBiH, jer ranije nismo dobili marku s tog nivoa. Sada se ima ključna ruka u FBiH. Ne tražim ništa za sebe, građani također pune budžet FBiH – ističe on za „Avaz“.

Naglašava da je sva borba u suštini oko nekog tendera, koji treba raspisati Ministarstvo zdravstva u vezi s informacionim sistemom za sve zdravstvene ustanove i da bi to trebalo koštati sedam miliona KM.

- Mahmutagić želi po svaku cijenu da on uzme taj tender, to bi se, vjerovatno, već preuzelo negdje gdje već postoji i uzeo bi se novac.