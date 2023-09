Stevandić o dolasku Šmita u RS: Od naroda će ga braniti policija

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Nenad Stevandić izjavio je da je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) do sada učinio najviše na širenju antinjemačkog raspoloženja i da je najveću štetu nanio svojoj zemlji.

Nije legalan

Stevandić je u Stanarima komentirao Šmitovu najavu da će doći u ovaj entitet.

- Mislim da se Šmit upecao na udicu iz RS i da smo mi pokazali političku superiornost, jer ćemo natjerati sve da analiziraju njegovo imenovanje i da svi budu upoznati s tim da on nije legalan.

On će svojim pokušajima da uvede jednu vrstu nasilja dovesti do toga da ga policija neće izbacivati, njega će policija braniti od naroda. Tako da bi on trebalo da bude zahvalan policiji RS-a koja ima obavezu da svakoga brani i one koje narod voli i koje ne voli, a njega očigledno narod u RS ne voli - rekao je Stevandić novinarima.