Zaga Grahovac demolirala Dodika: Ti nisi RS, za Srbe ima mjesta u Federaciji

Zagorka Zaga Grahovac, zastupnica Kluba za pravdu i red u Narodnoj Skupštini RS iznijela je stav koji je odjeknuo prije sedam dana, kada su održani prvi ovakvi protesti na administrativnim entitetskim linijama. Grahovac je sinoć gostovala na Face TV.

- Ja nisam političarka, ja sam narod. Mogu da se kladim da ništa neće biti od Dodikove najave hapšenja Kristijana Šmita.

"Mislili su da je narod poslušniji"

Bila sam ljuta kada sam pisala post na društvenim mrežama. Niko nije odobravao proteste, ljudi su bili zabrinuti. Naljutio me spot kojim se narod pozivao na proteste. Naljutila sam se zbog riječi da RS graniči sa tamnim vilajetom i da za Srbe u Sarajevu nema mjesta. To nije istina. Zašto su izabrali baš Nevesinje? Nisu smjeli otići u Trebinje pa blokirati granicu. Mislili su da je ovdje narod poslušniji, da će bez pogovora otići na proteste. Nas niko ne napada i nemamo od čega da se branimo.

Dodikovu moć ne treba potcjenjivati, on i dalje ostaje na vlasti uprkos svemu što se dešava. On nije insititucija ni RS. On nema nikakvu veću vrijednost od bilo kojeg drugog čovjeka.

Nije narod izašao na proteste, nego ljudi u odijelima - direktori institucija, načelnici, direktori odjeljenja u gradskim upravama i njihovi podređeni. Tu naroda iz Nevesinja nije bilo - rekla je Grahovac i nastavila:

Ništa od hapšenja Šmita

- Ljudi govore da im SNSD nije dao ništa. Ljudi ne zavise od Dodika, dobijaju platu iz Federacije ili inostranstva. Pravi lider bi zaštitio svoj narod, sam bi se branio, a ne da narod bude živi zid Dodiku.

Građani nisu svjesni šta treba i koga treba da brane ni ko Dodiku sudi… U tim dezinformacijama oni opstaju. Današnji protesti su neuspješni, nisu bili onakvi kakvi su se očekivali. To rade samo da se održi tenzija.

Smiješno mi je i nezamislivo da Šmita neko uhapsi. Mogu da se kladim da ništa od tog hapšenja neće biti.

Kraj za Dodika bio bi kada bi došao u situaciju da ne može isplaćivati plate i penzije. On je toga svjestan, zato se stalno zadužuje, diže i vraća kredite. Kraj bi mu mogao biti i ukoliko se građani naljute i shvate da zaslužuju bolji život.