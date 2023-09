Kasumović: Uzunović zastupnike u Skupštini ZDK ohrabrivao da pređu u SDP ili NiP

Saga oko zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Kenana Uzunovića traje već mjesecima. On je na izborima dobio mandat kao član BHI-KF, stranke čiji je predsjednik gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Nakon toga je objavljena fotografija sa članovima NES-a, gdje su najavili da je on pojačanje stranke, što je on kasnije demantovao. Sada se priča da je on novi član Snage naroda, stranke Rame Isaka, što je on demantovao.

Nakon svih tih dešavanja oglasio se gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović:

- Poštovani građani, simpatizeri i članovi Bosanskohercegovačke inicijative – Kasumović Fuad, osjećam obavezu, ali i potrebu, da se nakon posljednje objave na društvenoj mreži Facebook i ja oglasim o slučaju Uzunović. Naime, svi smo sa nevjericom gledali u fotografije iz saopćenja stranke Nermina Ogreševića, odnosno NES-a, gdje smo vidjeli kako Kenan Uzunović prodaje građane i ideju BHI-KF, te zarad ličnih interesa i novca sam napušta BHI-KF i prelazi u ovu stranku. Iako smo svi gledali u fotografije i vidjeli jedno, Uzunović nas je ubjeđivao u nešto suprotno te se ograđivao od prelaska u drugu stranku.

Nepotizam i lični interesi

Poslije toga, Uzunović je dolazio meni kući nekoliko puta. Razgovarao sam sa njim kao sa svojim djetetom, pokušavao mu objasniti da ono što radi je jedna velika greška. Međutim, ispostavilo se da je sav moj trud da mladog Kenana vratim na ispravan put bio uzaludan. Javnost treba znati i to kako je Uzunović sada zajedno sa Arnelom Isakom napravio Klub u Parlamentu FBiH i sada zajednički ucjenjuju Vladu FBiH umjesto, jer su obojica iz Zenice, da se bore za grad iz kojeg dolaze. Žalosno, ali oni se bore za nepotizam i lične interese, a ne za grad i građane koji su ih birali. Neka im je na sramotu.

Pokušaj igranja na emociju u posljednjoj objavi na Facebooku, ali i reakcije građana i javnosti na nju, najbolja su potvrda da su te svi pročitali, ali i shvatili da si se jeftino prodao. Ova objava obiluje notornim lažima, a posebno su priče za malu djecu da će se tek sada uključiti u rušenje Vlade ZDK. Javnost treba znati da Kenan Uzunović, a zbog ličnih interesa i po naredbi Omera Škalje i Rame Isaka, više od dva mjeseca radi na rušenju Vlade ZDK. Jedina je istina da je upravo Uzunović vodio zastupnike BHI-KF u Skupštini ZDK kod federalnog premijera Nermina Nikšića, te ih ohrabrivao da pređu u SDP ili pak u NiP. Javnost mora znati kako je zapravo to notorna činjenica, a koju mi je rekao lično Nermin Nikšić na nedavnom sastanku u Sarajevu. Tako da, izjava Uzunovića da će se tek sada uključiti u rušenje Vlade ne stoji nego on na tome već duže vrijeme radi, ohrabren jeftinim političarima Škalje i Isaka, ali vas u tome ne ide. Ali, ima ona starinska poslovica, ako vas ne ide - pokušajte sa većom cifrom, možda vam uspije.

Nečasne radnje

Interesantno je i to da je GO SDP Zenica, inače jedan od najbrojnijih gradskih odbora ove stranke, na konferenciji za medije održanoj u petak javno kazao da ih Nikšić nije imao kada primiti, dakle svoju stranku, ali je, interesantno, zato imao vremena nagovarati i ubjeđivati članove partnerske stranke BHI-KF da pređu kod njega. Toliko o vašem poštenju. Nije mi želja da se preko Facebooka dopisujem sa onima koji su iznevjerili cijeli grad kojim danas ne smiju proći, oni više nisu vrijedni moje pažnje. Miran sam jer znam da sam poduzeo sve što sam mogao da kao iskusan čovjek pokušam objasniti mladom Uzunoviću. koji je u politiku ušao, došao i ostvario politički rezultat isključvio jer je dio politike koju vodi Fuad Kasumović, da ide putem nepovrata. Nažalost, sve to bilo je uzalud.

Na kraju, Kenane, molim te da ne ideš dalje u diskusiju sa mnom. Ukoliko se, ipak, upustiš da ponovo pokušavaš obmanjivati ljude i pisati laži, trebaš znati kako će nakon tvoje eventualne naredne objave u kojoj budeš pominjao BHi-KF ili mene lično, svi građani biti zaprepašćeni kada obznanim nečasne radnje koje si radio, a od kojih će se svi zgroziti. Na kraju, želim ti puno sreće i uspjeha sa Škaljom i Snagom naroda, i ne znam da li ti je poznato kako te građani već zovu "Mali Škaljo", a ti se zapitaj da li je to za pohvalu ili za postidjeti se. Još jednom, Kenane Uzunoviću, ti više sa BHI-KF nemaš ništa, nisi njen član, niti ikada više to možeš biti - naveo je Kasumović.