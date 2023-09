Dodik: Mislim da je Šmit shvatio da ne može ući ni u jednu institiuciju RS-a

Milorad Dodik, predsjednik RS, obratio se javnosti nakon sjednice izvršnog komiteta SNSD-a.

U obraćanju medijima poručio je da je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) danas shvatio da nije dobrodošao u RS i da je to razlog njegovog otkazivanja dolaska u Banja Luku.

Legitimitet visokog predstavnika

Poručio je svima jasno da SNSD odbacuje bilo kakvu mogućnost prihvatanja legitimiteta Šmita u BiH.

- To je za nas apsolutno neprihvatljivo i da u tom pogledu mislimo da se treba odustati i da mi nećemo prihvatiti njegovu odluku.

- Dakle, on ne može da uđe ni u jednu instituciju u RS-u. Bilo s kim da se želi sastati, to mu nije na raspolaganju. Njemu je to savršeno jasno i vidim da je odustao od dolaska u Banju Luku. To je korisno za njega i dobro je da shvata da nije dobrodošao – poručio je Dodik.

Također, istakao je da je na dnevnom redu bila tema aktuelnog stanja u RS-u na nivou BiH, ali i nekim regionalnim i drugim pitanjima.

Ekonomsko i političko stanje stabilno

- SNSD smatra da je situacija u RS-u stabilna. Ekonomsko i političko stanje je dobro. Vladajuća koalicija djeluje i funkcioniše u skladu sa koalicionim dogovorom i na tom polju radimo na međusobnom povjerenju - rekao je Dodik.

Naglasio je da političku situaciju u manjem bh. entitetu „ugrožavaju intervecionizmi nelegalnih međunarodnih predstavnika“.

- To je kolonijalni metod koji je protivustavan. Pored toga RS ostaje stabilna i ima prijatelje koji je razumiju – naveo je Dodik.

Dodao je da će finansijska situacija u manjem bh. entitetu biti stabilna i da niko ne može ugroziti ekonomsku moć, a dodao je i da će pratiti praktično ponašanje koalicionih partnera na državnom nivou.