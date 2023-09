Vučić: Izaći ćemo u susret zahtjevima opozicije, ali ne baš kao "fontana želja"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će vladajući u toj zemlji izaći u susret zahtjevima srbijanske opozicije u vezi s datumom održavanja izbora ali ne nužno oko toga koji će izbori biti i raspisani.



Predstavnici srbijanske opozicije u ponedjeljak su predali zahtjev kojim od Vučića traže da raspiše vanredne parlamentarne i beogradske izbore do kraja godine.

- Oni su službeno tražili u svom pismu da izbori budu raspisani do kraja decembra, što znači kako se trebaju održati do 2. marta. E sad, jesu li oni nepismeni, pa su htjeli da izbori budu održani do kraja decembra ili da samo budu raspisani - napisali su da budu raspisani. A Bog će ga znati šta hoće. Mi ćemo im izaći u susret što god hoće. Ali ne baš kao fontana želja koje izbore hoće, već što se datuma tiče - rekao je Vučić novinarima nakon početka radova na izgradnji tvornice "Palfinger" u Nišu.

"Dobit će odgovor"

On je ponovio da će uskoro odgovoriti na zahtjev opozicije za raspisivanje vanrednih izbora te dodao kako se nada da će oni biti zadovoljni odgovorom.

- Dobit će odgovor i bit će zadovoljni. Samo se plašim da neće biti zadovoljni svojim narodom ponovo - rekao je Vučić.

Predstavnici srbijanske opozicije u ponedjeljak su optužili Vučića da stalno manipulira s njihovim zahtjevima u vezi izbora, i naglasili kako od njega očekuju konkretan odgovor.

Predsjednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac kazao je da dio opozicionih stranka traži vanredne izbore jer se Srbija nalazi u dubokoj ekonomskoj i društvenoj krizi a trenutna vlast nema ni snage ni volje da krizu riješi.

Dio opozicionih stranka koje organiziraju proteste Srbija protiv nasilja prošle je sedmice pokušao blokirat rad srbijanske Skupštine zahtijevajući vanredne parlamentarne i beogradske izbore.

Smjena Gašića i Vulina

Organizatori protesta također traže smjenu uprave državnog regulatora za elektroničke medije (REM), oduzimanje nacionalnih frekvencija dvjema privatnim televizijama koje u svojim programima, kako kažu, potiču nemoral i nasilje, ukidanje "reality" programa na tim televizijama, te gašenje tiskanih medija za koje navode da promoviraju jezik mržnje i nasilja.

Učesnici protesta zahtijevaju i ostavke ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Sigurnosno-informativne agencije Aleksandra Vulina.

Protesti u Beogradu i desecima gradova diljem Srbije započeli su nakon masovnih ubistava u beogradskoj osnovnoj školi i dva sela nadomak Beograda. Tako su na poziv opozicije na ulice prethodnih vikenda u masovnom građanskom buntu izlazili deseci hiljada ljudi, nezadovoljni reagiranjem države nakon dvije tragedije, nezapamćene u novijoj srbijanskoj historiji.