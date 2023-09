Šmit: Nisam kukavica, otići ću u RS, bile su postavljene barikade da se spriječi moj dolazak

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) poručio je kako se se ne plaši Dodikovih prijetnji i da će doći u Republiku Srpsku. On je u Pressingu N1 kazao da se ne osjeća kao kukavica i slabić što jučer nije otišao u Banju Luku, nego da je ispao mudriji od Dodika.

- Bile su postavljene barikade da bi se spriječio moj dolazak. Zbog čega su bile zatvorene neke ulice? Muzički festival je tek u petak. Ili se danima za to spremaju ili su pokušali da spriječe moj dolazak?! Zamislite da se desio napad na mene ili da su mi zabranili ulazak u zgradu, i to pred kamerama, da me neko silom sprečava, da li bilo ko osim u Banjoj Luci vjeruje da bi se u Evropi neko radovao tome, možda bi se u Moskvi radovali. Imali biste situaciju koja bi izazvala krizne sastanke i ova zemlja bi bila dalje od Evrope. Ja sam mudro djelovao - rekao je Schmidt.

Šmit je poručio da će sigurno doći u Banju Luku, ne precizirajući kad.

- Ja ću svoje obaveze izvršiti i mnogi će se začuditi kako će to izgledati. Kad bih se plašio da odem u dio zemlje koja je kandidat za EU zato što mi neko prijeti, onda nešto ne bi bilo uredu sa mnom - rekao je visoki predstavnik.